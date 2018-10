Reinhold Messner contro Matteo Salvini | Rovinerà l' Italia Ministro replica

Accadde oggi : nel 1986 con la conquista del Lhotse in Nepal - Reinhold Messner diventa “re” delle 14 vette più alte al mondo : Reinhold Messner , nato a Bressanone il 17 settembre 1944, è senza ombra di dubbio il più noto e conosciuto alpinista ed esploratore italiano. Il 16 ottobre 1986 raggiunse la vetta del Lhotse in Nepal , diventa ndo il primo uomo ad aver scalato tutte le quattordici vette che superano gli ottomila metri. Messner è considerato uno dei fondatori del cosiddetto “stile alpino”. Nel 1978 con Peter Habeler fu infatti il primo uomo a scalare l’Everest ...

Reinhold Messner il famoso alpinista critica Salvini : “Porterà alla rovina l’Italia” : Reinhold Messner il famoso alpinista italiano, dice apertamente cosa pensa delle politiche di Salvini BOLZANO. Reinhold Messner “Ci sono molti politici che rispetto. Ma non posso rispettare Salvini. La mia preoccupazione è che quest’uomo rovinerà l’Italia e l’Europa”, queste le parole di Reinhold Messner al quotidiano Salto.bz (Qui intervista integrale in tedesco), che non nasconde la propria irritazione per la ...