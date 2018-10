Reddito di cittadinanza | partenza nel primo trimestre 2019 Tutti i nodi aperti

Manovra fiscale - come funziona il Reddito di cittadinanza : Dopo oltre un mese di trattative, nella serata di ieri, si è arrivati definitivamente a un accordo sulla Manovra fiscale per il 2019. Il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il disegno di legge di bilancio e il decreto fiscale collegato. Tra le misure fortemente volute dal Movimento 5 Stelle c’è il reddito di cittadinanza. In linea generale per realizzare questa misura sono stati messi a bilancio 9 miliardi, di cui 2,6 saranno recuperati ...

Il Reddito di cittadinanza agli stranieri Soldi a chi è in Italia da 5 anni : La manovra è partita per Bruxelles. Dopo il vertice di ieri sera e l'intesa trovata tra Movimento Cinque Stelle e Lega sulle misure da adottare, adesso la partita si sposta in Europa. Di fatto nel documento inviato a Bruxelles sostanzialemte vengono confermati i punti della nota di aggiornamento del Def e di fatto entrano nella manovra il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero. Le stime per la crescita che erano già state ...

Quota 100 - pensioni d'oro e Reddito di cittadinanza : sì del Cdm alla manovra per sostenere crescita e occupazione : DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' previsto che valga lo 0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi. Oltre alle risorse ...

Manovra Economica 2019 : i punti/ Reddito cittadinanza - Pace Fiscale - Quota 100 : le novità del Governo Lega-M5s : Manovra Economica 2019: i punti principali e le novità del Governo Lega-M5s. Reddito di Cittadinanza, Pace Fiscale, Quota 100 e tutte le altre misure della Legge di Stabilità(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Reddito di cittadinanza. Importo "fino a 9.390 euro l'anno" ai residenti in Italia "da almeno 5 anni" : Il Reddito di cittadinanza, che "in base al proprio indice di povertà relativa potrà arrivare a 9.390 euro l'anno e 780 euro al mese", riguarderà "adulti residenti in Italia da almeno 5 anni, disoccupati e inoccupati (inclusi i pensionati)". Lo indica il governo nella Dbp inviata a Bruxelles che spiega come la misura rimpiazza il Reddito di inclusione (Rei) dal primo gennaio e sarà accompagnato da una riforma degli ...

Nel Consiglio dei ministri di oggi saranno svelati i dettagli sul Reddito di cittadinanza : Nel Consiglio dei ministri Cdm previsto per oggi 15 ottobre, uno degli argomenti che verranno discussi sara' il reddito di cittadinanza. Infatti, il Cdm di oggi è quello in cui verra' di fatto predisposta la manovra finanziaria e la misura di contrasto alle disuguaglianze sociali ed alla poverta', che insieme al capitolo pensioni è quella più attesa. Iniziano a delinearsi bene gli scenari della misura che dovrebbe partire ad aprile e sulla quale ...

Condono fiscale - pensioni - Reddito di cittadinanza - partite Iva : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Tajani stronca la manovra : "Reddito cittadinanza è grande bluff" : Non usa mezzi termini il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per commentare la manovra varata dal governo gialloverde: "Il mio giudizio sulla manovra è negativo, non c"è nulla per far vivere meglio gli italiani. Il reddito di cittadinanza è un grande bluff". Ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, Tajani va all'attacco: "Serviva il taglio del cuneo fiscale, si paga 780 euro chi sta seduto sul divano e 1200 euro un pompiere: ...

Irene Pivetti : 'Il Reddito di cittadinanza è una misura profondamente sbagliata' : Nello studio di Agora', è intervenuta l'ex Presidente della Camera ed ex Lega Nord, Irene Pivetti, che ha espresso critiche e valutazioni in merito alla prima manovra finanziaria del Governo legastellato, dimostrandosi visibilmente contrariata dall'approvazione del reddito di cittadinanza e battibeccando vivacemente con l'economista Francesca Donato Progetto Eurexit e con il giornalista Andrea Scanzi Il Fatto Quotidiano. Pivetti: 'Sbagliato ...

Dal Reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in manovra : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. Circa 22 miliardi dovrebbero essere finanziati in deficit. 1. Stop aumento Iva Previsto lo stop totale dell'aumento dell'Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 e quello ...

