Recensione | “Quasi nemici” Yvan Attal racconta al cinema la dura realtà della periferia

(Di martedì 16 ottobre 2018) Quasi Nemici è la brillante commedia politico-sociale diretta dal regista. Il film si sviluppa attorno al delicatissimo tema dell’integrazione culturale e alla relativa lotta al pregiudizio. Neila Salah (Camélia Jordana), cresciuta nella banlieue di Parigi, è una ragazza di origine magrebina iscritta al primo anno di giurisprudenza presso la prestigiosa università Panthéon-Assas. Rea di essere arrivata a lezione con qualche minuto di ritardo, subisce una serie di avvilenti improperi a sfondo razzista dal docente di retorica Pierre Mazard (Daniel Auteuil). L’invettiva del professore viene presto filmata dal alcuni studenti e pubblicata in rete. Per evitare sanzioni, l’insegnante sarà costretto ad occuparsi personalmenteformazione di Neila, in vista del contest oratorio tra le diverse facoltà di diritto. Il personaggio di Pierre Mazard, interpretato da Daniel Auteuil, ...