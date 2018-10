Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft Store USA

surface-phone

: Razer Phone 2 sarà identico al primo modello, che intanto riceve 'Android Oreo MR2' - indrajit1112 : Razer Phone 2 sarà identico al primo modello, che intanto riceve 'Android Oreo MR2' - Tecno_Corriere : Sul mercato fioccano i telefoni per giocare - Mobileblogger2 : #12, Google Pixel 3 e Pixel XL, Galaxy A7 e A9, Razer Phone 2 e Honor 8x: -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Come molti di voi sapranno,ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smart2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è oraalsulalla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor Chamber Cooling 8GB system memory 64 GB internal storage Options for up to 1TB external storage via SIM + Micro SD 5.72 inch LCD 1440 x 2560 display operating at up to 120hz 12 MP f1.75 Wide, 12 MP f2.6 Telephoto rear cameras with up to 4k video recording 8MP F2.0 front camera Stereo front-facing speakers with Dolby Atmos Technology USB-C to 3.5mm audio adapter with 24-bit DAC 4,000 mAh Li-Po battery with Qualcomm QuickCharge 4.0+ Wireless ...