Rally – Lorenzo Sardelli ci riprova | al via del Trofeo Maremma

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il 24enne pisano di Forcoli, il prossimo fine settimana tornerà di nuovo al volante della Peugeot 208 R2 della Effemme Autosport, con l’obiettivo di proseguire la striscia di grandi risultati ottenuti in questo 2018 e siglare il tris di successi in categoria R2B Terzo impegno stagionale per, questo fine settimana, al 42., a Follonica (Grosseto), gara che correrà per la prima volta, di nuovo al volante della Peugeot 208 R2 preparata dalla squadra ligure di Savona Effemme Autosport. Reduce da due esaltanti risultati, un quinto posto assoluto in Valdicecina a giugno ed un nono posto al “Casciana Terme” del mese passato,ha deciso di riproporsi in un contesto competitivo con il preciso target di proseguire la striscia positiva di risultati e sensazioni alla guida della performante millesei transalpina. Le due gare disputate, per il 24enne ...