Rai | Tria | no tagli in manovra | in 2018 atteso bilancio in pareggio

TV - Rai3 : a “Indovina chi viene a cena” turismo e animali - la via etica e quella industriale : La puntata di “Indovina chi viene a cena“, in onda su RAI3 domenica 14 ottobre alle 20.30 su RAI3, avrà al centro un’inchiesta tra due opposti modi di proporre il turismo con gli animali selvatici: il modello etico, impegnato nella salvaguardia delle specie, e l’industria, che le sfrutta per il divertimento delle folle. Un intenso reportage documentato dalle telecamere del programma, che si sono spinte tra i gorilla di montagna ...

Scisma degli ortodossi in UcRaina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Patriarca di Costantinopoli : “Chiesa Ortodossa UcRaina indipendente da Mosca”/ Il nuovo ‘scisma’ d’Oriente : ‘Scisma" nella Chiesa d'Oriente: Patriarca di Costantinopoli annuncia “indipendenza della Chiesa Ortodossa di Ucraina da quella di Mosca". Le reazioni: nuovo scontro Russia-Kiev(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucRaina : Il Patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, Bartolomeo, ha ufficialmente deciso di rendere “autocefala”, cioè indipendente, la Chiesa ortodossa ucraina, che finora dipendeva formalmente da quella russa. Era una decisione che si aspettava da alcuni giorni e che ha prodotto immediatamente delle The post Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina appeared first on Il ...

Il Patriarcato ecumenico rimanda la decisione finale sull'autocefalia ucRaina : 4, Revocare gli obblighi giuridici della Lettera Sinodale del 1686, concessa in forza delle circostanze di quel tempo, che assegnava al patriarca di Mosca - in via di economia - il diritto di ...

Patriarca Bartolomeo : sì indipendenza ortodossi UcRaina da Russia. E Mosca si infuria : "Stiamo dicendo che queste decisioni non canoniche di oggi del Patriarcato di Costantinopoli riguardano il destino di milioni di persone, milioni di credenti principalmente in Ucraina e nel mondo ...

Diretta/ Juventus U23-Pro Patria (risultato finale 2-0) streaming video Rai : la chiude Pereira! : Diretta Juventus U23-Pro Patria, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Il Lombardia - ciclismo : percorso e altimetria - diretta tv su Rai 2 sabato 13 ottobre : Tra pochi giorni si correra' il Lombardia. La 112ª edizione della corsa di ciclismo si correra' sabato 13 ottobre 2018. Dopo un ricco programma di appuntamenti di scena durante la settimana, tra cui la Tre Valli Varesine [VIDEO], ci sara' la “classica delle foglie morte” a chiudere il calendario stagionale. Un anno fa vinse Vincenzo Nibali, che bissò il successo del 2015. Il corridore siciliano s’impose davanti a Julian Alaphilippe e Gianni ...