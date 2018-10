Raikkonen | anche i piloti prendono le multe…

Vettel “Corro anche contro il mio compagno”/ Ultime notizie - domani il futuro : Raikkonen addio? : Vettel “Corro anche contro il mio compagno”. Ultime notizie, domani si decide il futuro in Ferrari: Raikkonen addio? Si va verso la sostituzione con Leclerc di Sauber Alfa Romeo(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:12:00 GMT)

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...