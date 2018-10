Rai | nuove nomine | Federica Sciarelli in lizza per il Tg1

Foa scrive ai dipendenti Rai : "Nuove figure - valorizzando risorse interne" : 'Abbiamo tanto da fare'. A dirlo è Marcello Foa in una lettera inviata oggi ai dipendenti di viale Mazzini in cui si presenta nel suo ruolo di presidente Rai . ' Dovremo muoverci tra tradizione e ...

TV - Rai3 : a “Indovina chi viene a cena” 6 nuove inchieste su ambiente - animali e modelli sostenibili : Sei inchieste su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili per non lasciare le briciole alle generazioni future. E’ “Indovina chi viene a cena”, il programma di Rai3 ideato e condotto da Sabrina Giannini. Sei appuntamenti da domenica 7 ottobre alle 20.30. Sempre con un taglio internazionale, le prossime puntate metteranno a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse, tra ricerche e progetti ...

L’app fotocamera di Nokia prepara nuove funzioni come Dual Camera Zoom e PortRait Lighting : Il teardown del recente aggiornamento dell'app fotoCamera di Nokia rivela numerose novità in arrivo, che potrebbero debuttare con Nokia 9 Pure View. L'articolo L’app fotoCamera di Nokia prepara nuove funzioni come Dual Camera Zoom e Portrait Lighting proviene da TuttoAndroid.

Radio Rai si mette a correre in digitale : più programmi - dirette web e nuove news : nostro inviato a Capri È cominciata questa settimana una nuova era per la Radio pubblica. Un'era con più canali, più programmi, più digitalizzazione, più presenza su social e web, più copertura del ...

Dettagli e tRailer per l’aggiornamento di settembre per Gran Turismo Sport : 9 nuove auto : Finalmente sono usciti i Dettagli per l'aggiornamento di settembre di Gran Turismo Sport, che introdurrà tra le altre cose 9 nuove auto, comprese auto da gara europee nuove e del passato. Eccole: Alfa Romeo GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65 (Gr.X) BMW M3 GT (BMW MotorSport) '11 (Gr.3) Mazda RX500 '70 (N300) Plymouth XNR Ghia Roadster '60 (N300) Honda NSX Type R '92 (N300) Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2 ...

Programmi TV di stasera - martedì 25 settembre 2018. Su Rai1 nuove indagini con Proietti e Una Pallottola nel Cuore 3 : Una Pallottola nel Cuore 3 Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 – Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. La maledizione di Mitra: Nel Mitreo romano del complesso archeologico di Sutri, è stata assassinata una giovane e ambiziosa archeologa. Il cronista di nera più navigato del grande quotidiano della Capitale è chiamato ad occuparsi del caso. ...

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sara' trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andra' in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che prestera' il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparira' in video nella seconda puntata, e Gigi ...

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sarà trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andrà in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che presterà il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparirà in video nella seconda puntata, e Gigi ...

Trapela evento di Halloween per Rainbow Six Siege - arriva la casa stregata e nuove skin : Pare che Halloween arriverà in grande stile quest'anno in Rainbow Six Siege. Dopo l'uscita dell'aggiornamento A3S3.1 del gioco, avvenuto nel corso di questa settimana, la community del gioco ha notato qualcosa di interessante nella schermata principale. Per alcuni brevi momenti la pagina ha mostrato un qualcosa che potrebbe rimandare davvero ad un evento di Halloween dello sparatutto tattico. Scoperto per la prima volta dall'utente di Reddit ...

Non Dirlo al Mio Capo 2 : Vanessa Incontrada pronta a raccontare nuove bugie in prima serata su Rai 1 : Nno Dirlo al Mio Capo 2 - Vanessa Incontrada E’ l’unico ruolo brillante interpretato da Vanessa Incontrada su Rai 1, e per questo si distingue nella seppur vasta rete di madri dalla vita complicata alle quali ha prestato il volto. Il suo nome è Lisa Marcelli ed è la protagonista di Non Dirlo al Mio Capo, di ritorno domani sera con la seconda stagione. Non Dirlo al mio Capo 2: dove eravamo rimasti? La serie LuxVide, che aveva salutato ...

Shadow of the Tomb Raider : trapelano nuove immagini di gioco : Shadow of the Tomb Raider sarà uscito tra due settimane e già alcune immagini di gioco sono trapelate in rete.Come riporta DSOgaming sembra proprio che avremo l'occasione di giocare nei panni di una giovane Lara Croft, come possiamo vedere dalle immagini.A giudicare dagli screenshot potrebbe trattarsi di una scena in cui potremo giocare nei ricordi di Lara, ma non ci sono dettagli in merito per cui possiamo solo speculare.Read more…

Gamescom 2018 : un tRailer e nuove immagini per Starlink : Battle for Atlas : In occasione della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco sci-fi adventure Starlink: Battle for Atlas, già protagonista della nostra anteprima.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ubisoft riportata da Gematsu:"In Starlink: Battle for Atlas, fai parte di un gruppo di eroici piloti interstellari, impegnati a salvare il sistema di stelle Atlas dalla malvagia forza robotica Forgotten Legion. Starlink: ...

Canone Rai : il Fisco mette in guardia contro nuove mail truffa : L'agenzia delle entrate ha emesso oggi 21 agosto 2018 un comunicato stampa ufficiale consultabile sul suo sito istituzionale in cui denuncia dei nuovi tentativi di truffa a danno dei contribuenti italiani. In questo caso specifico vengono inviate delle email all'indirizzo di posta elettronica del cittadino relativamente ad un falso rimborso del Canone Rai. L'agenzia delle entrate fornisce anche l'oggetto della mail sospetta che sarebbe "Re: ...

F1 - nuove clamorose indiscrezioni sul futuro di Raikkonen : i dettagli di un accordo sorprendente : I media francesi sottolineano come il pilota finlandese sia prossimo a firmare un accordo biennale con la Ferrari, con la possibilità bilaterale di rescindere il contratto dopo un anno Continuano ad arrivare indiscrezioni circa il rinnovo di Kimi Raikkonen con la Ferrari, giunto ormai alle battute finali. Dopo le voci spagnole, ecco quelle del sito transalpino F1only.fr, che sottolinea come il pilota finlandese sia pronto a mettere la ...