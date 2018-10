Rai | l’ex dg Mauro Masi condannato dalla Cassazione a pagare 100mila euro

The Rookie con Nathan Fillion in arrivo in Italia - Rai manderà in onda la serie dell’ex di Castle : The Rookie con Nathan Fillion andrà in onda anche in Italia. Deadline fa sapere che il colosso americano Entertainment One (eOne) ha stipulato un accordo internazionale, a una settimana dal debutto negli USA, per distribuire la serie con l'ex star di Castle in ben 160 Paesi. Tra loro ci sono il Regno Unito, che trasmetterà lo show su Sky, e la Francia su M6. In Italia ci ha pensato l'azienda di Viale Mazzini (la Rai) ad acquistare il ...