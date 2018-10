Rai | Giornata Mondiale Alimentazione | programmazione speciale

Rai : Giornata Mondiale Alimentazione - la programmazione speciale : La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione: ecco cosa andrà in onda Martedì 16 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Per l’occasione la Rai proporrà una speciale programmazione dedicata alle tematiche al centro di questa Giornata. Una programmazione mirata che coinvolgerà non solo il mezzo televisivo, ma anche i siti internet e le testate. Ecco nel dettaglio ...

Giornata Europea della Cultura EbRaica - Orvieto in prima linea : ... proponendo testimonianze che raccontano la memoria di un popolo, di generazione in generazione, e molti eventi, come visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, mostre d'arte, conferenze, ma ...

Cantù Trento/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (basket Serie A1 - 2^ giornata) : diretta Cantù Trento, info Streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBancoDesio, nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Trento Siena/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (Serie A1 - Volley 1^ giornata) : diretta Trento Siena: info Streaming video e tv della partita, primo incontro di oggi 14 ottobre 2018, nella prima giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:44:00 GMT)

Diretta / Ravenna Milano streaming video e tv Rai : testa a testa e orario (Serie A1 - 1^ giornata) : Diretta Ravenna Milano: info streaming video e tv Rai della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Superlega Serie A1 di volley maschile.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:13:00 GMT)

Ravenna Milano/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (Serie A1 - 1^ giornata) : diretta Ravenna Milano: info Streaming video e tv Rai della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Superlega Serie A1 di volley maschile.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:10:00 GMT)

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis UcRaina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Da Corto Maltese agli aliciotti - il programma romano della Giornata europea della cultura ebRaica domenica 14 ottobre : Ricco il programma romano della Giornata europea della cultura ebraica, promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione. Un tema inedito farà da fil rouge ...

Trieste Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Trieste Virtus Bologna, Streaming video Rai: orario e risultato live della sfida di lusso che si gioca al PalaRubini nella prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:44:00 GMT)

Giornata Internazionale del Caffè in tour con ViRail. : Luogo ideale per un buon Caffè ma anche per incontrare la cucina di tutto il mondo è infine Castroni, a Roma dal 1932. Da Milano a Roma, Virail consiglia l'aereo, durata 1h 10 min Napoli A Napoli l'...

Rai : programmazione speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : La Rai dedicherà una programmazione speciale alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il prossimo 3 ottobre, giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone partite dalla Libia. Il primo appuntamento sarà domenica 30 settembre alle 20.30 su Rai3 con “La difesa della razza – vittime dell’immigrazione”, un ...

Rai - palinsesto speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : palinsesto Rai speciale in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: ecco cosa vedremo in tv La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Ecco cosa vedremo in tv mercoledì 3 ottobre, Giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui ...

Giornata per la ricerca : Anelli - rettore - - 'risultati di grande valore culturale e sociale'. Raimondi - presidente Gemelli - - 'festeggiamo ... : ... particolarmente in un periodo in cui sembra mancare fiducia nella scienza'. Lo ha detto questa mattina il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, inaugurando i lavori della settima ...

Champions League 2019 - prima giornata : come vedere le partite in tv. Orari e programma su Rai e Sky : Finalmente ci siamo: inizia la Champions League di calcio 2018-2019 e l’Italia torna ad avere quattro squadre alla fase a gironi. Nelle serate tra domani, martedì 18, e mercoledì 19 settembre, andrà in scena la prima giornata, che vedrà protagoniste Inter, Napoli, Juventus e Roma. A scendere in campo per prima sarà l’Inter, impegnata domani alle ore 18.55 in casa contro il Tottenham, mentre alle ore 21.00 il Napoli sarà di scena a ...