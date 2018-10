Rai | gaffe in tweet Foa su Shoah | protesta Quartapelle | Pd

Grecia Colmenares fa una gaffe. Barbara d’Urso : “Faremo un regalo a Rai 1” : Barbara d’Urso replica a Grecia Colmenares: “Un regalo alla concorrenza” Grecia Colmenares è uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di Domenica Live. Purtroppo, l’attrice più famosa delle soap opera ha commesso una terribile gaffe prima di entrare negli studi di Cologno. Cosa è successo? L’indimenticabile Manuela voleva comunicare ai suoi fan dell’ospitata al programma di Barbara d’Urso, ma ...

Gaffe di Insinna a "L'Eredità". E la Rai lo invita a scusarsi : Flavio Insinna inciampa su una Gaffe a L'Eredità. Dopo aver ricevuto pesanti critiche sul web per aver sostituito Frizzi nella conduzione del quiz show di Rai Uno, il conduttore deve fare i conti con uno scivolone durante una delle ultime puntate. Lunedì scorso una delle domande del programma riguardava alcune curiosità legate alla città di Arezzo. La concorrente ha risposto che la città toscana è famosa per la "sua quintana".Insinna ...

“Cosa?!”. Porno-gaffe atomica in diretta su Rai Tre. Lo ha detto davvero. Se ne rende conto ma è troppo tardi… : C’era una volta Luca Giurato. Ogni sera, dopo le sue gaffe a Unomattina, trovava spazio sulle frequenze Mediaset grazie a Striscia La Notizia. I suo strafalcioni, diventati un cult della televisione italiana, sono stati fonte di ispirazione anche per celebri imitazioni come, a esempio, quella ben riuscita di Rosario Fiorello. Di Luca Giurato, però, si sono perse le tracce da un po’: in televisione non si vede da tempo e il pubblico ...

Ferrari - arriva Charles Leclerc : la gaffe con cui Lapo Elkann annuncia la cacciata di Kimi Raikkonen : Ufficiale. Anche se subito cancellato, ormai è ufficiale: la Ferrari 'caccia' Kimi Raikkonen e, dal prossimo anno, affiderà la seconda rossa a Charles Leclerc , come si sussurrava ormai da mesi e ...

Asia Argento molestatrice - mostruosa gaffe in diretta su Raiuno : Grandiosa gaffe alla Vita in diretta . Durante un servizio su Asia Argento, la giornalista ha chiamato la vittima molestata dall'attrice Tony Bennett. Il nome esatto è Jimmy Bennett. Peccato che il ...