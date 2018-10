Raggi | Da Unindustria attacco bizzarro | stiamo lavorando molto

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “È unun po’, perche’ direi che con alcuni di loro lavoriamo bene da tempo e mi pare chesviluppando anche progetti insieme, da ultimo penso alla Maker Faire lo scorso fine settimana. L’innovazione, in generale, e’ un tema su cui, e noi per primi con le due manovre che abbiamo chiamato ‘Sblocca cantieri’ abbiamo rimesso in circolazione prima 127 milioni e poi altri 37 per investimenti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, rispondendo alle parole di stamattina del presidente di, Filippo Tortoriello. “Ricordo l’arrivo di Aruba con il suo hub nella zona del Polo Tecnologico che assumera’ circa 200 dipendenti per iniziare e circa 300 milioni di investimento- ha proseguito- ...