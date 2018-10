Ragazze terribili | le azzurre sono ancora imbattute

Mondiali Volley 2018 – Le Ragazze terribili in semifinale : l’Italia batte il Giappone al tie-break nel giorno del compleanno di coach Mazzanti : Azzurre in lacrime: l’Italia batte il Giappone al tie-break e vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2018 Inizia con un la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 per le azzurre della pallavolo. Egonu e compagne hanno affrontato oggi, a Nagoya, le padrode di casa Giapponesi per un posto in semifinale. Una sfida appassionante, iniziata con un primo set super le azzurre di Mazzanti. Dopo un inizio piuttosto facile, le italiane hanno ...