Ragazza 25enne entra in coma per una grave infezione al cervello | al suo risveglio la

(Di martedì 16 ottobre 2018) Perde la memoria a soli 25 anni: colpa di una terribileche le ha colpito il. La triste vicenda arriva dalla Gran Bretagna: Fran Geall si è sentita una persona completamente diversa quando si è svegliata dal. Non ricordava nulla del suo passato, non riconosceva nessuno dei suoi affetti. La, di professione biologa marina, originaria di Falmouth, in Cornovaglia, ha completamente perso la memoria. Fran Geall si era ammalata di encefalite autoimmune e i medici le hanno indotto il: quando si è svegliata non riconosceva i suoi amici, i familiari, non ricordava nulla del suo percorso di studi oltre che della sua professione lavorativa. A raccontare la sua triste storia è il ‘The Sun’: lo scorso marzo Fran ha iniziato a soffrire di emicranie fino all’attacco più violento che l’ha costretta a una corsa in ospedale. (Continua a ...