Raccolta e riciclo. Da Corepla un progetto per la Sicilia : Migliorare la Raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in plastica in Sicilia grazie a un progetto dedicato alla regione. E’ l’obiettivo di Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. “Il nostro obiettivo è portare quantità e qualità della Raccolta differenziata Siciliana ai migliori livelli nazionali, ponendo anche l’accento sul recupero delle stoviglie monouso ...

Raccolta e riciclo. Da Corepla un progetto per la Sicilia : ... ricca di competenze ed eccellenze", spiega il presidente di Corepla, Antonello Ciotti, in occasione del convegno 'L'innovazione tecnologica delle materie plastiche nell'economia circolare in Sicilia'...