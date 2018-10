Quel volo blu di Moavero

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Gentile Direttore,In relazione all'articolo "Ecco il cambiamento del nuovo governo: aumentano i voli blu" pubblicato sul suo giornale domenica 14 ottobre a firma di Domenico Ferrara, tengo a precisare quanto segue.Il ministro degli Esteri EnzoMilanesi, per sua scelta e sin dall'inizio del mandato, in occasione delle proprie missioni di servizio, utilizza sempre e solo voli di linea, con biglietto aereo in tariffa economica, salvo per tragitti intercontinentali. Il ministro si era attenuto esattamente alla medesima condotta nel corso dei suoi precedenti mandati, per i quali i dati consuntivi sono documentati e verificabili.Possono esserci sporadiche eccezioni, per ben giustificati motivi. Ad oggi, l'unico caso di utilizzo di undi Stato èlo a cui fa riferimento l'articolo e riguarda una missione in Libia che, per evidenti ragioni di sicurezza, ha imposto tale opzione.I ...