' Quel cane ha aggredito anche il mio piccolo Toby'

Vuelta 2018 - l’allarme di Nibali : “soffro come un cane - non so se tornerò più Quello di prima” : Il ciclista della Bahrain-Merida continua a lamentare forti dolori alla schiena dopo la caduta del Tour, le sue parole non fanno ben sperare Il primo arrivo in salita della Vuelta 2018 non fa sorridere Vincenzo Nibali, anzi. Il corridore della Bahrain-Merida paga ben undici minuti al vincitore Benjamin King, riuscito a tagliare per primo il traguardo della quarta tappa. Una situazione insolita per lo Squalo, che continua a lamentare dolori ...