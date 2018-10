“Quando vedo Marco Liorni…” La clamorosa rivelazione di Rita Dalla Chiesa

caffeinamagazine

: RT @valeinatitti: sto leggendo in tl che JIMIN ha i capelli BLU, non ci credo fino quando non lo vedo con i miei occhi , già l’altra volta… - bvngtanprincess : RT @valeinatitti: sto leggendo in tl che JIMIN ha i capelli BLU, non ci credo fino quando non lo vedo con i miei occhi , già l’altra volta… - valeinatitti : sto leggendo in tl che JIMIN ha i capelli BLU, non ci credo fino quando non lo vedo con i miei occhi , già l’altra… - Giadp86 : @DeficitMiManchi @Campanellino19 @Barnard2018 Tu forse ne sai più di me,mi spieghi qual è la strategia?Collocarsi n… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)ricorda Fabrizio Frizzi in una lunga intervista concessa a Rai Radio2 all’interno del contenitore radiofonico ‘I Lunatici’. Una chiacchierata a trecentosessanta gradi dove si sofferma anche in ambito politico ‘incoronando’ Matteo Salvini. L’ex conduttrice di ‘Forum’, inoltre, evidenzia perché non si è candidata sindaco quando era uscito il suo nome come papabile nuova figura politica: “Io sono contro la violenza e la xenofobia. Cosa accadde quando mi volevano candidare sindaco? Dissi di no a questa ipotesi, ognuno nella vita deve fare le cose che sa fare. La politica è una cosa seria, bisogna essere in grado di gestire quei cittadini che hanno bisogno di risposte. Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo”.Ma è soprattutto sulla situazione attuale della televisione ...