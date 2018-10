Quali rischi si corrono con il profilo Facebook violato? Come scoprire tutti i dati rubati

Viagra e disfunzione erettile - Quali pasticche evitare : rischi danni permanenti alla vista : Su internet i medici più cercati sono quelli che trattano i disturbi della sfera intima e tra i farmaci Viagra e simili. "In tema di sessualità i numeri sono importanti", spiega a Il Giorno Vincenzo Mirone, professore universitario, in conferenza stampa al congresso della Siu, la Società Italiana di

Viagra e disfunzione erettile - Quali pasticche evitare : rischi danni permanenti alla vista : Su internet i medici più cercati sono quelli che trattano i disturbi della sfera intima e tra i farmaci Viagra e simili. "In tema di sessualità i numeri sono importanti", spiega a Il Giorno Vincenzo Mirone, professore universitario, in conferenza stampa al congresso della Siu, la Società Italiana di

Elia Fongaro rischia la sQualifica dal Grande Fratello Vip? : GF Vip: Elia Fongaro a rischio squalifica? Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip? Purtroppo potrebbe accadere e lo scopriremo solo nella puntata di domani sera in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Ieri sera, sabato 13 ottobre, Grande Fratello Vip ha deciso di far divertire i concorrenti organizzando una festa anni ’70, trasformandoli in perfetti hippie. L’entusiasmo è stato ...

Italia si Qualifica se/ Risultati utili con la Polonia : rischio retrocessione! (Nations League) : Italia si qualifica se: Risultati e combinazioni, verso Polonia Italia sugli azzurri incombe il rischio retrocessione mentre la Final Four... (Uefa Nations League)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Ufc - rissa post match : Khabib e McGregor rischiano la sQualifica a vita : Il 24 ottobre si deciderà se la sospensione sarà a tempo indeterminato. E il russo minaccia: "Se cacciate Tukhugov, me ne vado anch'io"

SQuali a rischio nel Mediterraneo : Il Mediterraneo quindi si conferma come uno dei luoghi più pericolosi al mondo per Squali e razze soprattutto per questo fenomeno di by-catch: la cattura accidentale con reti e palangari colpisce ...

Meteo - piogge con rischio alluvionale : Quali sono le zone più colpite dal maltempo : Resta alta l’allerta sulle regioni nord occidentali per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge forti, temporali e possibili fenomeni estremi. Le regioni più a rischio maltempo sono ancora la Sardegna, la Liguria e il Piemonte. Dopo le piogge alluvionali che hanno interessato il cagliaritano, in Sardegna sarà un’altra giornata fortemente perturbata.Continua a leggere

Visite fiscali Inps per malattia : Quali lavoratori sono più a rischio? : Ogni anno i medici dell’Inps fanno circa un milione di Visite fiscali i lavoratori che si assentano per malattia. La visita fiscale è una visita di controllo che ha la finalità di controllare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore e la correttezza della prognosi. In realtà, la percentuale che un lavoratore malato riceva la visita dall’Inps è del 5%, tuttaviavi sono dipendenti ch ehanno maggiori probabilità di essere ...

SQualifica Khabib Nurmagomedov - ecco cosa rischia dopo l’ultima follia : Squalifica Khabib Nurmagomedov – E’ andata in scena la sfida di UFC 229, successo di Khabib che ha avuto la meglio di McGregor dopo un match avvincente. Nel finale follia da parte del russo con rissa finale che potrebbe costare caro. Una sospensione è quasi certa, ma Khabib potrebbe anche essere spogliato della sua cintura. Per quanto riguarda una questione legale, il Washington Post parla addirittura della revoka della U.S. ...

FRANCESCO MONTE HA BESTEMMIATO? RISCHIO SQualiFICA/ La maledizione del reality show (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la SQUALIFICA dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : 8 squadre per sei posti - chi si Qualificherà alla Final Six? Serbia favorita - l’Italia sogna - Brasile e Russia a rischio : In Giappone sta per iniziare la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile, le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi da otto squadre ciascuno, partendo dalle situazioni di classifica generate nel primo turno della rassegna iridata. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla Final Six: la corsa verso i piani alti del pianeta pallavolo sta per entrare nel vivo, dal 7 all’11 ottobre si ...

Francesco Monte ha bestemmiato? Rischio sQualifica/ La segnalazione su Twitter (Grande Fratello Vip 2018) : Francesco Monte ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la squalifica dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:21:00 GMT)

F1 - GP Giappone 2018 : le previsioni meteo. Altissimo rischio pioggia per prove libere e Qualifiche - incertezza per la gara : Si preannuncia un weekend piovoso a Suzuka dove si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo della vigilia, infatti, non sono particolarmente confortanti per il lungo fine settimana nel Sol Levante: per le prove libere si prevedono dei piovaschi ma è comunque possibile che i due turni riescano a godere dell’asfalto asciutto, mentre per il sabato di qualifiche il rischio di un acquazzone è molto concreto ...

Mal di testa - cause e rischi : la cefalea può essere sintomo di altre patologie - ecco Quali : La cefalea è una tra le più frequenti patologie del sistema nervoso: una condizione molto comune, spesso causata da stili di vita scorretti che favoriscono l’insorgenza del disturbo in età scolare e durante l’adolescenza. Si calcola, infatti, che circa il 25% degli individui di questa età sia soggetto a episodi di cefalea più o meno sporadici. Le cause sono diverse: familiarità, insonnia, abuso di strumenti tecnologici come smartphone e tablet. ...