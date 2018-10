Puglia | benzinaio dimentica il distributore aperto | 80 fanno il pieno gratis | si indaga

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) 'Il self-service da' la benzina'. Il desiderio di far rifornimento apparentemente in modo gratuito è diventato realta' per gli abitanti di Barletta. Il titolare di una pompa di benzina, colto alla sprovvista da un impegno familiare, ha chiuso l'attivita' non prestando però attenzione ai sistemi di sicurezza che regolano l'erogazione della benzina, in particolare quella relativa alla modalita' self-service. Cosi, dopo aver sentito da amici e parenti che si poteva fare benzina senza pagare, ilè stato preso letteralmente d'assalto. Benzina '' per tutti Sul posto si sono presentati ben 80 automobilisti, alcuni arrivati anche per caso, che hanno approfittato della situazione conveniente per rifornire le proprie vetture senza pagare un euro VIDEO. Addirittura diversi automobilisti si sono presentati con delle taniche e secchi di scorta per riempirli ed ...