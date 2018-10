Psg | giocatore in scadenza preme per trasferirsi in Premier League

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Angel Di Maria, esterno offensivo del Paris Saint-Germain e dell’Argentina potrebbe tornare presto in. Nel 2014, il Manchester United spese 59,7 milioni di sterline per strapparlo al Real, ma quella all’Old Trafford fu un’esperienza negativa. Adesso, El Fideo avrebbe voglia di ritentare l’avventura oltremanica. Il Sun è sicuro che l’argentino, indi contratto col colosso della Ligue 1, vuole un’altra grande chance nel campionato inglese dove punta ad un ultimo ricco contratto prima di chiudere la carriera. A 30 anni, Di Maria cerca il rilancio e nonostante le diverse offerte arrivate anche nel corso dell’ultima finestra di mercato, il nazionale Albiceleste è rimasto a Parigi. L’ala potrebbe liberarsi a zero al termine della stagione e quindi, scrivono gli inglesi, per lasciare la Francia a gennaio potrebbe far leva sulla volontà del ...