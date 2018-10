Psg | Di Maria chiede rinnovo monstre Napoli e Juve alla finestra

Champions League - i risultati in diretta LIVE della seconda giornata. Poker di Di Maria - Psg avanti 4-0 : PSG-STELLA ROSSA 4-0 LIVE 20', 22' Neymar, 37' Cavani, 41' Di Maria PSG, 4-3-3,: Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimbempe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Neymar, Di Maria ; Cavani. All.: Tuchel ...

Ligue 1 - il Psg spazza via il Saint Etienne : 4-0 firmato Draxler - Cavani - Di Maria e Diaby : TORINO - Cinque vittorie nelle prime cinque giornate con un bilancio di 17 gol fatti e solo 4 subiti. Il Paris Saint Germain conferma la dittatura in Ligue 1 sbrigando senza patemi la pratica Saint ...

Ligue 1 - Psg-Saint Etienne 4-0 : in gol Draxler - Cavani - rigore - - Di Maria e Diaby : Non c'era Neymar, lasciato a riposo. Né Mbappé, squalificato. E neppure Buffon, in panchina. Ma per il Psg cambia poco. Anche grazie a Verratti, al rientro dopo oltre un mese di assenza per infortunio.