Protezione civile | un ' neo' in Sicilia | precari 232 ' angeli della sicurezza'

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione civile contro i sindaci : “allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Meteo Protezione civile domani : diffusa instabilita' sull'Italia : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo instabile su molti settori della penisola, in particolar modo al Sud e sulle regioni tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo : i comuni del Reggino riforniti dalle autobotti della Protezione Civile : autobotti della Protezione Civile regionale assicureranno il rifornimento di acqua potabile nei centri del Reggino privi del servizio idrico a causa della rottura della condotta causata dall’esondazione del torrente Tuccio in località Musupuniti di Melito Porto Salvo (Rc). Cinque i centri interessati: Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta San Giovanni. Il disservizio si protrarra’ ...

Alluvione a Modica : vertice alla Protezione Civile : Dopo l'Alluvione della notte scorsa a Modica si sta tenendo in queste ore un vertice tra il sindaco Abbate e i Tecnici comunali e Protezione Civile

Notte di maltempo a Ragusa : 30 interventi della Protezione Civile : Trenta interventi della Protezione Civile comunale ieri sera nelle zone critiche del territorio comunale di Ragusa. Diverse strade allagate

Si conclude “Io non Rischio 2018” : le Buone pratiche di Protezione civile “possono salvare vite” : Si è conclusa l’8ª edizione di “Io Non Rischio 2018“, la campagna nazionale di Buone pratiche di protezione civile promossa per informare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Con l’allestimento di punti informativi nelle principali piazze i volontari di protezione civile, quest’anno più di 3.400, hanno diffuso la cultura della prevenzione e sensibilizzazione sul Rischio terremoto, alluvione e maremoto. “In ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile : allarme arancione in Calabria - Sicilia e Basilicata. I BOLLETTINI completi con mappe e dettagli : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, posizionata sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso nord-est, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali italiane con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, che persisteranno su Sicilia e Calabria, per estendersi, dalle prime ore di domani, anche alla Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo Protezione civile domani : diffusa instabilita' - ancora severo maltempo all'estremo Sud : Nella giornata di domani la circolazione instabile presente sull'area ionica continuerà ad alimentare piogge e temporali al Sud Italia, nella fattispecie sui settori ionici di Sicilia e Calabria. Le...

Protezione civile : in 18 piazze della Toscana ‘Io non rischio’ : Grande affluenza da stamani nelle 18 piazze toscane dove si sta svolgendo ‘Io non Rischio’, campagna coordinata dal Dipartimento di Protezione civile in corso oggi e domani sulle buone pratiche di Protezione civile. Stand informativi, installazioni e iniziative come pedalate o trekking urbano, fino a una caccia al tesoro, animano l’iniziativa. Tanti i volontari, spiega una nota, appositamente formati, impegnati per incontrare ...

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far conoscere Protezione civile (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è in effetti una regione esposta ai pericoli naturali e nel 45% dei comuni il livello di attenzione è molto elevato. Ecco perché le politiche di mitigazione del rischio sono fondamentali, come ha dimostrato il sisma del mantovano del 2012. Per questo la Regione ha conferma

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far conoscere Protezione civile : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Semplici accorgimenti, consapevolezza dei pericoli e buone pratiche possono aiutare a prevenire alluvioni, terremoti e altre catastrofi ambientali. Proprio per sensibilizzare i cittadini, oggi e domani in 49 Comuni lombardi, i volontari della protezione civile per il co

Allerta meteo della Protezione civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Protezione civile domani : intenso maltempo in Sicilia con rischio di accumuli elevati : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sull'Italia, ad eccezione della Sicilia e dei settori ionici. Previsto forte maltempo su Sicilia orientale e meridionale,...