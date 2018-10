Prossima giornata Serie A calcio | gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn

Prossima giornata Serie A | Calendario delle partite e orari | Come vederle in tv su Sky e Dazn : Passata l’ottava giornata, prima della nona ci sarà una pausa, dedicata alla Nazionale. L’intervallo di tempo che passerà prima di rivedere la Serie A sarà dunque di due settimane. Quando le 20 squadre riprenderanno la loro marcia verso l’obiettivo massimo, moltissime attenzioni saranno catturate dal derby di Milano, con l’Inter “squadra di casa” per l’occasione. La giornata inizierà però di sabato, ...

Calendario Serie A calcio - il programma della Prossima giornata (5-7 ottobre). Gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La Serie A tornerà in campo per il weekend lungo della prima settimana di ottobre. Si giocherà prima della sosta resa necessaria dagli impegni della Nazionale. Diversi gli incontri con un certo interesse: la Juventus sarà di scena a Udine, ma per classifica il match più rilevante sarà Napoli-Sassuolo. Impegno a Ferrara per l’Inter, contro la SPAL, mentre Lazio e Roma incrociano la Toscana: i biancocelesti avranno la Fiorentina in casa, i ...

Calendario Serie A calcio - Prossima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Solo un giorno di stop, domani, poi si ricomincia: la settima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 29 settembre e l’1 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà subito dopo il primo dei due turni infrasettimanali del Calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà sabato alle ore 15.00 con il derby di Roma. La stracittadina capitolina ...

Calendario Europa League - Prossima giornata : date - programma - orari e tv. Su che canale vedere Milan e Lazio : Ci siamo quasi: il cammino dell’Europa League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo il primo assaggio settembrino: giovedì 4 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Ad aprire le danze sarà alle ore 18.55 il Milan, che giocherà in casa contro i greci dell’Olympiacos, mentre alle ore 21.00 invece toccherà alla Lazio, che andrà a far visita ai tedeschi dell’Eintracht ...

Calendario Champions League - Prossima giornata : date - programma - orari e tv. Su che canale vedere le squadre italiane : Ci siamo quasi: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo il primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in ...

Prossima giornata Serie A : quando si gioca il 6° turno? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : Turno infrasettimanale per la Serie A 2018-2019: il campionato italiano sarà impegnato tra martedì e giovedì per la sesta giornata, che inizierà con il match di grido (ma, classifica alla mano, non di cartello) tra Inter e Fiorentina. La Juventus capolista sarà impegnata in casa contro il Bologna nella giornata di mercoledì, in cui è prevista la sfida sull’asse romano-ciociaro tra Roma e Frosinone. Il giovedì vedremo in scena il match di ...

Calendario Serie A - la Prossima giornata : data - programma - orari e tv. Come vedere le partite su Sky e Dazn : Dopo le emozioni della quarta giornata di campionato e quelle della prima settimana con gli impegni di Champions ed Europa League, dal 21 al 23 settembre si farà ritorno sul suolo italiano per il quinto turno della Serie A 2018-2019. Sebbene non vi sia nessun big match propriamente detto, sono diverse le partite con molti punti di interesse sui quali focalizzarsi: per esempio, ci sarà l’Inter che dovrà dimostrare sul difficile campo della ...

Calendario Serie A calcio - gli orari della Prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Serie A - la Prossima giornata : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn. Si ricomincia dopo le Nazionali : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avvincente che comincerà sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo per il riscatto dopo ...

Calendario Serie A - Prossima giornata : definiti anticipi e posticipi del 4° turno. Date - programma e orari. Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn : La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi della quarta giornata del Campionato Italiano di calcio 2018-2019. Terminata la pausa Nazionali i club della massima Serie italiana tornano a scendere in campo a partire da sabato 15 settembre, quando si disputeranno ben tre anticipi: alle ore 15 Inter-Parma (diretta Sky), alle 18 invece il match clou del weekend Napoli-Fiorentina (sempre su Sky) e alle 20.30 Frosinone-Sampdoria ...

Serie A - fascia di capitano : sanzioni a partire dalla Prossima giornata : MILANO - Non ci sono squalificati da parte del giudice sportivo in relazione all'ultima giornata di Serie A. Non ci sono neanche sanzioni per quanto riguarda il mancato utilizzo della fascia di ...

Serie A - sanzioni per la fascia di capitano a partire dalla Prossima giornata : Ancora nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo per il mancato utilizzo della fascia di capitano della Lega. L'articolo Serie A, sanzioni per la fascia di capitano a partire dalla prossima giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arbitri Serie A : ecco le designazioni arbitrali della Prossima giornata : Comunicate le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per Juventus-Lazio è stato scelto Irrati, mentre Valeri dirigerà Napoli-Milan. Mazzoleni il fischietto di Inter-Torino. Cagliari – Sassuolo Pairetto Fiorentina – Chievo Abisso Frosinone – Bologna Manganiello Genoa – Empoli Marinelli Inter – Torino Mazzoleni Juventus – Lazio Irrati Napoli – Milan Valeri Roma – Atalanta Fabbri Spal – Parma A Bologna Orsato Udinese – ...