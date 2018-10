Proroga ' Opzione donna' per pensione

Manovra : Proroga per Opzione donna. In pensione da 58 anni : Roma, 16 ott., askanews, - Verso la proroga di 'Opzione donna' con la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a partire da 58 anni. E' quanto prevede la legge di bilancio approvata ieri ...

Pensioni - Opzione Donna : possibile aumento requisiti con la nuova Proroga : Un'agenzia stampa rilanciata da AgenParl Agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica, poi ripresa dalle principali testate giornalistiche, ha riaperto il fronte Opzione Donna, il regime sperimentale grazie al quale le lavoratrici hanno accesso alla pensione a 57 anni con 35 di contributi. Secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio [VIDEO] ha dato incarico ai tecnici del suo ministero di lavorare su questo ...

Pensioni - il governo vuole Prorogare Opzione donna : cos’è e come funziona : Il governo, attraverso il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere di aver preso l'impegno di prorogare Opzione donna, la misura che consente alle lavoratrici di anticipare la pensione nel caso in cui abbiano versato 35 anni di contributi. come funziona attualmente Opzione donna e cosa potrebbe cambiare per il prossimo triennio.Continua a leggere

Di Maio rassicura su uscita precoci con quota 41 e Proroga Opzione donna : Nella giornata del 29 settembre, i Gruppi Uniti i precoci richiedenti la quota 41, le lavoratrici in piazza per la proroga dell’opzione donna e gli esodati che chiedono la nona e definitiva salvaguardia si sono ritrovati a Montecitorio per manifestare e per chiedere all'esecutivo di rispettare, senza paletti e vincoli, quanto promesso in campagna elettorale e quanto cita il contratto di Governo al punto 17. Alcuni rappresentanti dei Gruppi Uniti ...

Pensioni - Di Maio assicura : ‘Proroga OpzioneDonna nella legge di Bilancio 2019’ : Nell’ambito della riforma delle Pensioni su cui sta lavorando il Governo Conte c’è anche la proroga della regime sperimentale di Opzione donna per la pensione anticipata delle lavoratrici a 57 anni per le dipendenti e a 58 anni per le autonome. Sul punto parole di chiarezza sono arrivate ieri dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio M5S nel corso di una discussione con i “lavoratori uniti” scesi ieri in piazza a ...

Pensioni - Quota 100 con doppio vincolo ma c'è anche l'ipotesi Proroga Opzione Donna : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, sabato 29 settembre, riguardano le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano economico 'Il Sole 24 ore' su quella che sara' la probabile struttura della 'Quota 100' che il Governo Conte intende introdurre nella prossima Legge di Bilancio 2019 e che, quindi, dovrebbe scattare dal prossimo 1° gennaio. Dopo l'euforia per il raggiungimento dell'accordo sulla Nota di aggiornamento al Def, ora bisogna mettere a ...

