Pronostico Lugo vs Alcorcon | Copa del Rey 17-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 16 ottobre 2018)del Rey-2019, terzo turno eliminatorio,di, mercoledì 17 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., mercoledì 17 ottobre. Dopo una settimana caratterizzata dagli impegni della Nazionale spagnola nella UEFA Nations League, torna in campo ladel Rey. In Galizia, nel terzo turno eliminatorio, ilospita l’al Estadio ‘Anxo Carro’. Entrambe militano in Segunda Division.della partita.Come arrivano?Il Club Deportivoè reduce da un prezioso pareggio a reti inviolate a Tenerife, dopo la sconfitta subita ad Elche per 2-1. Dopo un deludente inizio di stagione, attualmente è quindicesimo a quota 9 dopo nove giornate ed è giunto al terzo turno grazie al 3-2 conquistato in casa dell’Albacete. In casa i galiziani hanno vinto solamente due ...