Programmatori che programmano il loro licenziamento

Emis Killa - il "Supereroe" rap che sconfigge i Programmatori radiofonici che non capiscono l'hip-hop " VIDEOINTERVISTA : Ma non voglio parlare di politica. Cerco di non influenzare nessuno attraverso le canzoni, non sono un genitore e nemmeno un insegnante. Preferisco tenermi le idee per me. Dico però che questi leader ...