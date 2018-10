Processo Maroni | il pm impugna l’assoluzione dall’accusa di induzione indebita per il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco ha presentato ricorso contro l’assoluzione di Robertodia dare o promettere utilità. L’ex governatore, lo scorso giugno, è stato ritenuto colpevole dal Tribunale per il solo reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, in relazione al contratto con l’ente regionale Eupolis ottenuto per la sua ex collaboratrice Mara Carluccio. È stato assolto, invece, dall’imputazione più pesante, quella di aver fatto pressioni per inserire nella delegazione Expo diretta a Tokyo un’altra ex collaboratrice, Maria Grazia Paturzo, con cui aveva una relazione. Secondo il pubblico ministero, la presenza della Paturzo nella delegazione per il World Expo Tour “era dettata esclusivamente dalla relazione affettiva” con l’ex presidente, che aveva spinto ...