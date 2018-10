Primo ko per le azzurre della pallavolo | sconfitte 3-1 dalla Serbia

Cina : visita del Primo ministro Li Keqiang in Olanda dimostra la continua apertura reciproca tra i due Paesi : ... la stabilità e la prosperità della regione e del mondo. Lu Kang ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di tutelare il multilateralismo e il libero commercio tramite una cooperazione più ...

National Videogame Museum : a novembre apre il Primo museo permanente di videogiochi del Regno Unito : Recentemente i videogiochi hanno ricevuto molta attenzione nei musei del Regno Unito. Solo il mese scorso, il V & A ha spalancato le porte alla sua nuova mostra Videogames: Design / Play / Disrupt che esplora le dimensioni sociali, politiche e artistiche dei videogiochi e delle loro community. La fiera V & A durerà solo fino alla fine di febbraio, ma non preoccupatevi: gli inglesi, ma anche tutti gli interessati, saranno presto in grado ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida la Serbia per il Primo posto nel girone - big match contro le Campionesse d’Europa : Italia-Serbia non può essere una partita normale, per di più se siamo alla Final Six di un Mondiale ma l’incontro in programma questa mattina (ore 09.10) a Nagoya (Giappone) non sarà determinante per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata: entrambe le squadre hanno già staccato il pass per il match a eliminazione diretta, da giocare venerdì contro Olanda o Cina, dunque oggi le due compagini si sfideranno esclusivamente ...

Ecco il Primo network di operatori e piloti di droni per le emergenze : Avrà sede in Italia il primo network di operatori e piloti di droni destinato a realizzare una rete di pronto impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Apr) a supporto delle attività di soccorso sia ordinario che per medio-macro emergenze. Si tratta del primo esperimento strutturato al livello mondiale, che domani verrà presentato ufficialmente a Piacenza, alla presenza di oltre 120 tra piloti certificati e operatori ...

Primo test antidoping per Bolt : il giamaicano ironizza su Instagram : L’ex sprinter giamaicano Usain Bolt, che dopo una carriera leggendaria nell’atletica sogna di diventare calciatore professionista e di firmare con i Central Coast Mariners, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale scherza sul test al quale è stato sottoposto. “Perché devo fare oggi un test antidoping? Non sono ancora un calciatore professionista! No, ma sul serio…“, ha detto il recordman dei 100 e 200 ...

MILANO - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ultime notizie - aperta inchiesta su rogo in Primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Primo compleanno da papà per Fedez - il messaggio social del rapper : “ho già il regalo più bello” : Fedez festeggia il suo compleanno a Los Angeles e lo fa per la prima volta con in braccio il piccolo Leone: il messaggio social del rapper “Oggi compio 29 anni, il mio Primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi!”. Così Fedez ricorda ai suoi follower il suo 29° compleanno e festeggia a Los Angeles insieme a Chiara ...

Botteghino : 'A star is born' è Primo - dominano Bradley Cooper e Lady Gaga - trailer - : 'A star is born', il film di e con Bradley Cooper e Lady Gaga presentato a Venezia, a dominare la classifica Cinetel di questo week end, con un incasso di 1.706.612 euro. Al remake del cult ...

Meghan Markle è incinta : in arrivo il Primo figlio per il principe Harry : L'annuncio a cinque mesi dalle nozze, celebrate a maggio nel castello di Windsor. Il royal baby nascerà in primavera

F1 - Primo match point per Hamilton ad Austin : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista ad Austin dopo le emozioni di Suzuka: Hamilton a caccia del suo 5° titolo primo match point per Lewis Hamilton, il pilota britannico può vincere il suo quinto titolo in occasione del Gp di Austin, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In caso di vittoria, il driver della Mercedes festeggerebbe con Vettel non oltre il terzo posto, un’eventualità non ...

Fedez - Primo compleanno da papà : «Il regalo più bello - ma ho una sorpresa per voi» : Fedez compie gli anni ed è il primo compleanno da papà. Festeggiamenti in grande, dunque, anche perché è l'ultimo anno da ventenne. Il marito di Chiara Ferragni ha...

Spaventoso incendio - conseguenze sulle persone. Ferma la circolazione ferroviaria. Non è il Primo caso in Italia. La situazione : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena, circa le 20:30. Le fiamme riguardano un capannone colmo di rifiuti. I soccorsi non sono stati semplici a causa della temperatura è molto alta. L’area è rimasta molto pericolosa fino a tarda notte e ciò non ha consentito ai vigili del fuoco – ...

Serie D - i risultati di domenica : Primo pareggio per il Bari - vince ancora il Cesena. Crolla l'Avellino - Modena ok : ...3-1 Este-Cartigliano 1-1 Levico Terme-Montebelluna 0-1 Union Arzignanochiampo-Sandona 1-1 Union Feltre-Campodarsego 0-0 Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 1-1 Girone D Adrense-Axys Zola 3-0 Calvina Sport-...