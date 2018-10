Previsto per oggi il primo trailer dedicato al single player di Battlefield V

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - Previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Previsto il rinvio del Tfs per gli statali (ultime notizie) : Ultimissime novità Riforma pensioni. Per Quota 100, previsto il rinvio del Tfs per gli statali. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 ottobre(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:54:00 GMT)

Roma : apertura buste bando rimozione veicoli Previsto il 6/11 : Roma – E’ stata fissata per il giorno 6 novembre l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara per la fornitura del servizio di rimozione dei veicoli sul territorio di Roma Capitale. Alla gara, i cui termini si sono chiusi lo scorso 8 ottobre, hanno partecipato due concorrenti. La seduta pubblica inizialmente prevista per il 9 ottobre e’ stata rinviata, a scopo ...

F1 - nessuna resa in casa Ferrari : ad Austin Previsto l’ultimo colpo di coda per tornare a vincere : L’obiettivo della Ferrari non è quello di raggiungere Hamilton, ormai imprendibile, ma vincere quante più gare possibile da qui alla fine della stagione Il Mondiale è ormai compromesso, il titolo piloti e quello Costruttori hanno preso la strada di Brackley lasciando la Ferrari con un pugno di mosche. LaPresse/Photo4 A Maranello però non c’è nessuna voglia di arrendersi, Arrivabene e soci continuano a lavorare alacremente per ...

Tottenham - ancora ritardi per il nuovo stadio : esordio Previsto per il 15 dicembre : Slitta ancora l'esordio del Tottenham nel nuovo stadio: la gara potrebbe essere il 15 dicembre contro il Burnley. L'articolo Tottenham, ancora ritardi per il nuovo stadio: esordio previsto per il 15 dicembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - Previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Atalanta - per Masiello infortunio più grave del Previsto : fuori un mese : Piove sul bagnato in casa Atalanta. L'infortunio di Masiello è più grave del previsto, gli esami a cui si è sottoposto nella giornata odierna hanno dato il seguente esito: lesione al retto femorale ...

Il decreto fiscale non sarà sul tavolo del Cdm Previsto per domani : Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, non sarà sul tavolo del Cdm previsto per domani pomeriggio.

Caso Cristiano Ronaldo - viaggio improvviso in Portogallo per CR7 : Previsto un incontro con i suoi legali : L’attaccante della Juventus è volato a Lisbona per parlare con i legali che lo difendono dalle accuse della modella Kathryn Mayorga viaggio a Lisbona per Cristiano Ronaldo, impegnato in una serie di incontri con gli avvocati che lo difendono dalle accuse di violenza sessuale avanzate dalla modella americana Kathryn Mayorga. E’ quanto riporta il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’, la vicenda risale al 2009 e si ...

Mattarella preoccupato per la Manovra - potrebbe lasciare il suo incarico prima del Previsto : Sergio Mattarella, il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergio Mattarella potrebbe abbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza ...

Nel 1972 Un Computer Aveva Previsto La Fine Del Mondo Per Il 2040 : Siamo Sulla Buona Strada : immagine: Matt Wiebe/Flickr Era il 1972 quando un gruppo di scienziati, industriali e funzionari di governi si unirono per calcolare con un Computer un modello di sostenibilità per il Mondo: il team ...

Mai così tanti occupati dal 2012 : meglio del Previsto - ma non per i giovani : Ad agosto per la prima volta dal 1977 gli occupati nel nostro paese toccano quota 59% grazie soprattutto all'aumento dei contratti a termine. Disoccupazione al 9,7%, dopo sei anni sotto la soglia del ...

Mondiali ciclismo 2018 – Allenamento con imPrevisto per la Spagna : una sfilata di mucche ferma gli iberici [VIDEO] : Una sfilata di mucche ferma l’ultimo Allenamento della Nazionale spagnola di ciclismo in Austria in vista della prova in linea di domani ai Mondiali di Innsbruck 2018 Giornata di rifinitura, oggi in Austria, per i campioni del ciclismo che domani si sfideranno nella prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018. Non sono mancati però gli imprevisti: la Nazionale spagnola ha infatti dovuto fare i conti con una sfilata di ...

Isernia Presentata la CorrIsernia 2018 : L'evento sportivo è Previsto per domenica 30 settembre : ... dalle ore 16, con raduno in piazza della Repubblica.All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore regionale Roberto Di Baggio, l'assessore comunale allo sport, Antonella Matticoli, la ...