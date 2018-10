Presto potrai usare Photoshop completo sull’iPad

gqitalia

: RT @pisanoassessore: Sei un'azienda o una start-up? Presto potrai avere un laboratorio grande come una città a tua completa disposizione.… - mirellaliuzzi : RT @pisanoassessore: Sei un'azienda o una start-up? Presto potrai avere un laboratorio grande come una città a tua completa disposizione.… - pisanoassessore : Sei un'azienda o una start-up? Presto potrai avere un laboratorio grande come una città a tua completa disposizione… - AirFranceIT : @Giuse__ Ciao Giuseppe, per inoltrare un reclamo o contattare il servizio che si occupa delle relazioni con la clie… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)sta per sbarcare in versione completa su iPad. Non servirà più un computer super-potente, ma basterà il tuo tablet per sfruttare tutte le principali funzionalità del software numero uno per il foto-ritocco. Ad annunciarlo è Adobe che, durante la conferenza Adobe Max 2018 di Los Angeles, ha deciso di svelare il piano che punta a conquistare grafici e appassionati che vogliono sistemare le proprie foto anche da iPad e iPad Pro. Non si tratta di una novità assoluta, considerando che una versione “light” è disponibile da tempo per i dispositivi iOS, tuttavia, con l’aggiornamento al prossimoCC, l’app verrà integrata per rendere possibile sull’iPad un’esperienza simile a quella su desktop. Un progetto enorme durato più di 18 mesi che ha assorbito le energie degli ingegneri di Adobe alle prese con la trasposizione dell’esperienza...