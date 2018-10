Premio ' Lombardia è Ricerca' | ISIS Bernocchi al primo posto

Lombardia : Premio Regione a terapia per sindrome dei bambini farfalla (2) : (AdnKronos) - "Questo è un momento non privo d’orgoglio per la nostra Regione , la quale, con lungimiranza, ha istituito questo riconoscimento dal valore di 1 milione di euro nel 2016 con l’obiettivo di dare un forte impulso al potenziamento della ricerca dell’innovazione, partendo dall’assunto che n

Lombardia : Premio Regione a terapia per sindrome dei bambini farfalla (3) : (AdnKronos) - Il premio, che sarà ufficialmente consegnato giovedì 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano in occasione della Giornata della ricerca in memoria di Umberto Veronesi, è stato assegnato per la sperimentazione di terapia genica ex-vivo per la cura della forma Giunzionale dell’Epidermol