Premier Abe | al via tour europeo di 5 giorni

Liverpool-Manchester City 0-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino, sintesi.

Chelsea-Liverpool 1-1 - pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Chelsea-Liverpool, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Liverpool-Southampton 3-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Southampton, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Wta Premier 5 di Cincinnati – Camila Giorgi fuori dal tabellone per un soffio : Camila Giorgi si ferma ad un passo dal main draw del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati Niente da fare per Camila Giorgi nelle qualificazioni del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati: l’azzurra ha ceduto proprio all’ultimo turno, ad un passo dal tabellone principale. La numero 40 al mondo ha lottato per tre set contro la slovacca Kuzmova, numero 57 del ranking, senza riuscire dunque ad ottenere il pass per il main draw del torneo ...

Wta Premier 5 di Cincinnati - la Giorgi ad un passo dall’ingresso in tabellone : Camila Giorgi vicina all’ingresso nel tabellone principale del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati Camila Giorgi ha raggiunto l’ultimo turno di qualificazione del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati (cemento, montepremi 2.874.299 dollari). La 26enne marchigiana, numero 40 Wta e quarta testa di serie delle qualificazioni, al rientro nel circuito dopo i quarti a Wimbledon, al primo turno ha sconfitto per 6-3, 6-4, in un’ora e ...