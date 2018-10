Power Bank | le migliori da comprare

I migliori Power Bank in commercio | La classifica di Ottobre 2018 : Miglior power bank – Le batterie di smartphone e tablet sono ormai da tempo insufficienti a permetterci di utilizzarli per lungo tempo: a […] L'articolo I migliori power bank in commercio | La classifica di Ottobre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Le nuove Power Bank Duracell perfette per i nostalgici : Di power bank ne abbiamo ormai viste di tutti i tipi ma ci mancavano ancora dei modelli che richiamassero la forma originale delle pile, ormai nella maggior parte dei casi sostituite da batterie integrate. Chi meglio di leggi di più...

Duracell lancia tre Powerbank dal design molto originale : Duracell ha lanciato una nuova serie di powerbank nel mercato indiano, disponibili online attraverso Amazon. Ecco le loro caratteristiche L'articolo Duracell lancia tre powerbank dal design molto originale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh : Dopo Xiaomi Mi A2 Red Edition, il produttore cinese ha lanciato in India Mi Power Bank 2i da 10000 mAh nella colorazione rossa. Il Power Bank Xiaomi Mi Power Bank 2i Red Edition ha un corpo in lega di alluminio anodizzato ed è dotato di ricarica rapida a due vie. L'articolo Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh proviene da TuttoAndroid.

#CaricoOvunque : Aurora Ramazzotti Ambassador del nuovo Duracell Powerbank - da oggi anche nei clubs Virgin Active [GALLERY e VIDEO] : #CaricoOvunque: da oggi il nuovo Duracell Powerbank anche nei clubs Virgin Acrive Circuiti cardio, work-out, sollevamento pesi… l’allenamento è serrato, ma l’energia non va mai a terra. Anzi, si finisce la sessione ancora più carichi, e da oggi lo stesso vale anche per il proprio cellulare. Merito del nuovo Duracell Powerbank che fino a dicembre è disponibile nei clubs Virgin Active: i soci potranno infatti provarlo gratuitamente mentre ...

Duracell : i nuovi Powerbank nelle palestre Virgin : Il concetto di "ricarica" è poi particolarmente vicino al nostro mondo: nei nostri Clubs, i soci possono infatti sempre trovare la giusta ricarica e oggi possono farlo in maniera ancora più ...

Recensione Choetech Wireless PowerBank - la superbatteria portatile wireless - : Infine, ma ultimo solo per cronaca, su di un lato campeggiano tre ventose a forma di sorriso, che aiutano durante la carica wireless catturando lo smartphone e rendendo il tutto più facile in ...

Huawei sfotte Apple : regala Powerbank agli utenti in coda per iPhone Xs : L’eterna schermaglia a colpi d’ironia fra Apple e Samsung ormai va avanti da anni e da sempre strappa sorrisi qua e là fra i vari utenti oppure fomenta gli animi dei fan boy. Possiamo ricordarne alcune storiche come nel caso di Galaxy S II e S IV. Ma questa volta è la casa cinese Huawei ad accaparrarsi la ghiotta occasione prendendo di mira la capacità delle batterie dei nuovi melafonini. Il fatto Siamo a Singapore, intorno alle ore ...

Huawei trolla Apple e distribuisce Power Bank davanti all'Apple Store di Singapore : Non è la prima volta che il colosso californiano è fatto oggetto di attenzione da parte di Huawei, da poco divenuto il secondo produttore di smartphone al mondo. Proprio do po l'evento del 12 ...

Altra frecciatina Huawei contro i nuovi iPhone XS : l’azienda regala Power Bank davanti agli Apple Store : Huawei sta mostrando di volerci andare giù pesante con le critiche rivolte ai nuovissimi iPhone XS e XS Max. Il "disprezzo" per i prodotti commerciali di punta del rivale è venuto fuori anche con l'odierna campagna di guerrilla marketing attivata proprio oggi 21 settembre, ossia nel giorno del lancio dei due device presso gli Apple Store fisici e non solo. Come ci racconta GizChina, l'operazione molto grintosa e chiara è la seguente: chi ...

Huawei prende in giro Apple : Power Bank in regalo ai clienti in fila per gli iPhone : Huawei continua a prendere in giro Apple, il colosso cinese ha regalato dei propri power bank ai clienti in fila per acquistare i nuovi iPhone. L'articolo Huawei prende in giro Apple: power bank in regalo ai clienti in fila per gli iPhone proviene da TuttoAndroid.

Meizu lancia due nuovi auricolari e un Power Bank da 10.000 mAh : Meizu completa la lunga lista di annunci odierni con due nuove paia di auricolari, uno decisamente costoso, e un power bank da 10.000 mAh L'articolo Meizu lancia due nuovi auricolari e un power bank da 10.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

HyperJuice : il Power Bank rivoluzionario : Negli ultimi anni, il mercato dei power bank è cresciuto enormemente a causa della sempre più alta richiesta di energia dei nostri device. D’altronde, è opinione comune che la crescita della richiesta energetica dei nostri dispositivi non venga adeguatamente compensata da un efficace miglioramento delle batterie in essi contenute. In questo scenario si piazza Hyper, un’azienda che da pochissimo ha lanciato il suo nuovissimo HyperJuice, un ...

Scoprite la nuova gamma di caricabatterie e Power Bank wireless Xtorm nella nostra prova : Xtorm ha presentato una nuova serie di accessori per la ricarica wireless degli smartphone. Andiamo a scoprire come si comportano nella nostra recensione. L'articolo Scoprite la nuova gamma di caricabatterie e power bank wireless Xtorm nella nostra prova proviene da TuttoAndroid.