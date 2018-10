Povertà | Ue | Italia top persone a rischio

Povertà record in Italia : numeri da capogiro al Sud e la disparità tra regioni : Il reddito di cittadinanza e tutte le incertezze che si sta portando dietro hanno aperto uno scenario preoccupante sulla Povertà in Italia . I dati dell'Istat sono impietosi: 5 milioni di poveri nel ...

Povertà - Rapporto ASviS : Italia peggiora e aumentano disuguaglianze. Bene innovazione e agricoltura sostenibile : Povertà e condizioni occupazionali peggiorano, restiamo fermi per quanto riguarda il sistema energetico e la giustizia, miglioriamo, invece, nell’educazione e nella cooperazione internazionale. Sono solo alcuni dei dati che emergono dal Rapporto ASviS (Associazione sviluppo sostenibile) 2018, presentato giovedì 4 ottobre alla Camera. Numeri che non portano a niente di buono perché, a meno di immediate azioni concrete e coordinate, ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - Povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Luidi Di Maio : Aboliremo la Povertà in Italia : Il commento del Vicepremier Luigi Di Maio sul Def : Una nota al Def non coraggiosa e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5S.--"Con pensione e reddito di cittadinanza che introduciamo con questa legge di Bilancio avremo abolito la povertà" in Italia. Così il vicepremier Di Maio a Porta a Porta. "Alla Lega credo faccia bene stare lontano da ...

Eurostat : in Italia il 12 - 2% dei lavoratori vive sotto la soglia della Povertà : Una statistica elaborata da Eurostat (database dell'Unione Europea) evidenzia che in Italia il 12,2% degli occupati può essere considerato un 'working poor', un lavoratore povero. Questo perché vengono percepiti degli stipendi troppo bassi o vengono stipulati contratti che prevedono troppe poche ore per permettere uno stile di vita al di sopra della povertà.Continua a leggere

L'Italia ha registrato il più grande aumento di persone a rischio di Povertà in Europa - : Nel 2008 la percentuale era del 25,5%, prima che la terza economia dell'eurozona entrasse in una doppia recessione che è durata fino a metà del 2014. Gli italiani che vivono sotto la soglia di ...

Campione d’Italia scopre la Povertà : “Adesso siamo un paese fantasma” : «Mettiamola così: o riapre il casinò o entro tre mesi diventiamo un paese fantasma. Io lavoravo lì, mio marito anche e ho due figlie. Diciamo che ho soldi fino a dicembre, mese più mese meno». E poi? «E poi chissà. Sappiamo di tre famiglie che vivono senza corrente elettrica perché non possono più pagare le bollette»....