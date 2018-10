Porti | nuovo collegamento intermodale Cervignano-Rostock

Terremoto in Serie A : club accusato di frode sPortiva - il suo presidente non è nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...

Terremoto in Serie A : club accusato di frode sPortiva - il suo presidente non è nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...

Fiorentina - Toscana AeroPorti nuovo partner : Con la stagione 18/19 Toscana Aeroporti S.p.A. e ACF Fiorentina si uniscono in un rapporto di partnership che li vedrà insieme fino alla fine del campionato. La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle due società e nasce con l’obiettivo di sviluppare azioni di solidarietà rivolte al territorio e promuovere campagne di comunicazione per fini sociali e istituzionali. Come prima azione congiunta, 100 biglietti ...

Pallanuoto Messina : il marchio sPortivo Arena nuovo sponsor tecnico della squadra di Serie A2 del CUS UniMe : ... azienda leader a livello mondiale nel panorama degli sport acquatici. Nel particolare, Arena sarà il nuovo sponsor tecnico che "vestirà" lo storico esordio del CUS UniMe nel campionato di Serie A2 ...

AeroPorti chiusi ai migranti dalla Germania : Salvini ci sta prendendo in giro (di nuovo) : Il caso della "chiusura degli Aeroporti" ai migranti riportati in Italia dalla Germania: quanto c'è di vero, cosa dicono leggi e regolamenti e cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane. Con una sola grande domanda: all'orizzonte si profila un nuovo caso di "gestione Salviniana", con tanto di propaganda politica sulla pelle di qualche decina di migranti?Continua a leggere

Calciomercato Genoa - nuovo Portiere a gennaio : ecco tutti i candidati [FOTO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo governo - a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che Porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...

Laura Boldrini nuovo attacco a Salvini : “Dovrebbe chiudere i suoi profili social - no Porti e aeroPorti!” : Laura Boldrini torna ad attaccare Matteo Salvini, dichiarando che dovrebbe chiudere i suoi social definendole piazze di spaccio d’odio Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell’Interno in risposta alla Germania. “Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)“, sbotta la ex presidente della ...

Migranti dalla Germania - nuovo stop di Salvini : «Chiudiamo anche gli aeroPorti» : «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto...

Papera Karius - nuovo incredibile errore del Portiere [VIDEO] : Papera Karius – Sono andate in scena importanti partite valide per l‘Europa League, tante prodezze ma anche errore incredibili, nuova Papera del portiere Karius. Papera in finale di Champions League, il calciatore si è difeso basandosi su alcuni referti medici che sostenevano che un colpo in testa subito durante la finale abbia influito sulla sua prestazione, adesso nuovo incredibile errore in Malmo-Besiktas. Continua il ...

3T Frascati SPorting Village (pallanuoto) - il ritorno di Casaburi : «Sono di nuovo a casa» : Roma – Un gradito ritorno in casa 3T Frascati Sporting Village. Andrea Casaburi, dopo un anno di esperienza alla Canottieri Lazio, torna nel club presieduto da Massimiliano Pavia. «Lo dovevo al presidente con cui c’è sempre stato un rapporto di amicizia e profondo rispetto e poi anche ai tecnici Emanuele Tincani (che sarà anche il responsabile del settore pallanuoto, ndr) e Rino Fabiano, con cui c’è grande stima e un legame affettivo ...

Nuovo Porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un Nuovo porting di Google Fotocamera completo di HDR+ e modalità ritratto. Non sono molti gli smartphone a poter contare su quest'ultima funzione all'interno dell'app. L'articolo Nuovo porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto proviene da TuttoAndroid.

Zenga : “sbagliato cercare nuovo Buffon e in Italia tanti ottimi Portieri” : “Come portieri stiamo messi più che bene in Italia, partendo da Donnarumma, passando a Perin, Cranio, Meret e Sportiello. Abbiamo tantissimi portieri giovani, non ci possiamo sbagliare. E’ sbagliato il concetto di cercare un nuovo Buffon, poi noi adesso abbiamo Donnarumma che a 19 anni ha giocato 100 partite in A, è assolutamente pronto per la Nazionale”. E’ il pensiero dell’ex n.1 dell’Inter e della ...

Dai lavoratori a trasPorti - corsa contro il tempo per un nuovo accordo quadro Ue-Svizzera : Sono settimane importanti, queste, per i rapporti tra Svizzera ed Unione Europea. Da qui a fine anno potrebbero esser messi in gioco gli equilibri raggiunti da Berna e Bruxelles negli anni passati. «...