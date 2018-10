Porsche Panamera - Presentata la versione GTS

quattroruote

(Di martedì 16 ottobre 2018) Laamplia la gamma dellapresentando laGTS, che sarà disponibile sia per la berlina cinque porte sia per quella Sport Turismo. Come da tradizione l'allestimento GTS punta l'attenzione sulla sportività; per il momento non sono noti prezzi e data ufficiale del debutto.V8 biturbo da 460 CV. Per la nuovaGTS laha scelto di utilizzare una variante da 460 CV e 620 Nm del V8 4.0 biturbo abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico Pdk. Il propulsore, già aggiornato con filtro antiparticolato e derivato da quello della Turbo da 550 CV, consente alla vettura di toccare i 100 km/h da fermo in 4,1 secondi grazie al pacchetto Sport Chrono di serie, mentre la velocità massima è di 292 km/h (289 per la Sport Turismo). I consumi medi variano da 10,3 a 10,6 l/100 km (235-242 g/km) in base alle varianti di carrozzeria e all'allestimento. ...