Ponte Morandi | indagine Antitrust Ultime notizie | governo sponsorizzò Fincantieri | si

Ponte Morandi - giovedì il rientro temporaneo degli sfollati nelle proprie case : avranno due ore e 50 scatoloni : “Promessa mantenuta. A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre saranno avviate le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak“. Lo annunciano in un comunicato congiunto il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, è arrivato il via libera della Commissione tecnica, che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio a sensori della pila ...

Genova - c'è l'ok per il rientro degli sfollati del Ponte Morandi - : La Commissione tecnica ha dato parere favorevole dopo aver analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante. Il sindaco Bucci e il governatore ...

Ponte Morandi - ad e direttore delle operazioni davanti ai commissari. “Non conosciamo cause del disastro” : Una strategia ultradifensiva, un muro di risposte non date per cercare di evitare qualsiasi assunzione di responsabilità e cercare di guadagnare tempo. È questo il filone che, secondo quanto scrive Repubblica che ha avuto accesso ai verbali, ha caratterizzato le testimonianze davanti alla commissione d’inchiesta del ministero delle Infrastrutture dell’amministratore delegato di Autostrade spa, Giovanni Castellucci, e del direttore ...

Continua lo scontro su Ponte Morandi fra ministero e Autostrade : Genova, 15 ott., askanews, - Continua il botta e risposta fra governo e Autostrade per l'Italia sulle responsabilità nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Autostrade in una nota ha espresso sconcerto ...

Crollo Ponte Morandi - Toti in attesa : "Ci aspettiamo sentenze rapide e giuste" : 'Il loro rientro - conclude il governatore ligure - dipende dai sensori , non dalla politica. Ci auguriamo che possa essere questa la settimana d'avvio del piano di rientro'.

Crollo di Ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

"La ricostruzione è possibile in 12-15 mesi". Tutte le promesse sulla ricostruzione del Ponte Morandi : Non è più tempo di promesse, occorrono i fatti. Il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci - che le maniche se l'è fisicamente rimboccate togliendo la transenna per riaprire via 30 ...

Genova ricorda le vittime del Ponte Morandi con 43 rose nel vuoto : Roma, 14 ott., askanews, - Quarantatré rose lanciate nel vuoto: così Genova ha ricordato chi, il 14 agosto 2018, è scomparso insieme alle macerie del Ponte Morandi crollato. A due mesi dalla tragedia, ...

Ponte Morandi - due mesi fa il crollo. Sfollati - al via i traslochi - : Il 14 agosto cede una sezione del viadotto della A10 che attraversa il torrente Polcevera. I morti sono 43. A distanza di due mesi riapre al traffico via 30 giugno. Bucci promette: il 18 o 19 ottobre ...

Ponte morandi. Minacce alla Commissione - ora Autostrade fa causa agl'ispettori che la inchiodano : Minacce Autostrade contro chi indaga. "Faremo causa al ministero" Il bersaglio: il lavoro della Commissione sul crollo. A due mesi dalla strage la società dei Benetton non ammette responsabilità