Pompei | una nuova incisione cambia la data dell’eruzione del Vesuvio

(Di martedì 16 ottobre 2018) Una clamorosa scoperta riscrive, almeno in parte, la storia della drammatica fine di. L'eruzione delche distrusse l'antica città romana affacciata sul golfo di Napoli, infatti, potrebbe essersi verificata non nel mese di agosto come si è sempre dato per certo fino ad oggi, bensì in ottobre.A supporto di questaindicazione temporale vi è il ritrovamento, negli scavi del sito archeologico, di una iscrizione a carboncino emersa all'interno della casa con giardino, in un ambiente in corso di ristrutturazione, a differenza del resto delle altre stanze già del tutto rinnovate.La scritta èta al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre. Trattandosi di carboncino, materiale piuttosto fragile, non avrebbe potuto resistere per un lungo periodo. Per questo è probabile che si tratti dell'ottobre del 79 d. C., una settimana prima della ...