Pompei stupisce ancora | un’iscrizione a carboncino supporta teoria dell’eruzione del

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non smette di sorprendere e incantare. Dopo le scoperte nella casa di Giove, la scoperta di uno scheletro due dimore con preziose decorazioni vengono sono venute alla luce. C’è, in particolare, traccia tangibile di un momento di vita quotidiana,lache la datafosse a ottobre e non ad agosto. La scritta è, infatti, datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre. L’iscrizione appare in un ambiente della casa in corso di ristrutturazione, a differenza del resto della stanze già completamente rinnovate; ci dovevano essere, pertanto, lavori in corso nell’anno. Inoltre, trattandosi di, fragile e evanescente, che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo, è più che probabile che si tratti dell’ottobre del 79 d.C., una settimana prima della grande ...