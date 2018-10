Pompei | cambia la data dell' eruzione del Vesuvio Scoperta straordinaria

Eccezionale scoperta archeologica a Pompei : cambia la data dell’eruzione del Vesuvio : Un’Eccezionale scoperta è emersa dagli scavi nella Regio V di Pompei, presentata oggi alla presenza del ministro Bonisoli: un’iscrizione a carboncino supporta la teoria che la data dell’eruzione del Vesuvio sia stata ad ottobre del 79 d.C. e non ad agosto. La scritta è datata al 16° giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre. L’iscrizione appare in un ambiente della casa che era in corso di ...