Pneumatici invernali | 5 consigli per non sbagliare

(Di martedì 16 ottobre 2018) Quale è il primo dispositivo di sicurezza dell’auto a cui viene affidato tutto il resto? Non è l’ABS e nemmeno il controllo della stabilità, ma gli, perché proprio da a quei quattro piccoli quadratini di gomma che toccano l’asfalto dipende quasi tutto. Anche l’auto più avanzata e tecnologica diventa pericolosa se poggia su gomme in cattive condizioni o sunon adatti alle condizioni che si stanno affrontando. Quindi, ricordate che da ieri si possono montare gli, mentre dal 15 novembre prossimo scatterà l’obbligo in tutte le strade dove indicato dalla segnaletica e che rimarrà in vigore fino al 15 di aprile. Chi non è in regola rischia sanzioni amministrative fino a 335 euro. Ecco dunque cinqueper non avere problemi:o catente? Tra il 15 novembre ed il 15 aprile, i veicoli devono ...