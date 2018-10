Pippa Middleton è diventata mamma di un maschietto

Pippa Middleton ha partorito/ La sorella di Kate e James Matthews hanno avuto un figlio maschio : i dettagli : Pippa Middleton è diventata mamma. La famiglia reale si è allargata: fiocco azzurro per la sorella di Kate Middleton e James Matthews, ancora ignoto il nome(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Pippa Middleton ha dato alla luce il suo primogenito : è un maschio : Pippa Middleton ha partorito il suo primogenito, figlio del marito James Matthews. La coppia ha dato il benvenuto a un maschietto il 15 ottobre. Un portavoce ufficializzato la notizia alla rivista Hello, ma ancora non è stato reso noto il nome.L'ultima apparizione pubblica della sorella di Kate, risale al matrimonio di Eugenie, dove Pippa aveva sfoggiato il suo pancione, con indosso un lungo abito verde. Una gravidanza tranquilla la sua: ...

Pippa Middleton (col pancione) impeccabile al royal wedding di Eugenie : il look : Non sarà stato atteso e super mediatico come quello del cugino Harry, ma del royal wedding di Eugenie di York, la figlia di Sarah Ferguson e il principe Andrea, si è parlato e si continua a parlare. Certo, come previsto la sposa è stata messa in ombra da Kate Middleton e Meghan Markle – la prima in raso borgogna, la seconda in blu notte – entrambe elegantissime E ci si è messa pure l’amica Cara Delevingne a rubarle la scena. ...

Pippa Middleton non perde un matrimonio. Anche al nono mese : Pippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancionePippa Middleton, matrimonio con pancioneC’era chi la immaginava già alla Lindo Wing, la stessa «ala privata» dell’ospedale St. Mary di Londra scelta dalla ...

Pippa Middleton - esercizi e segreti della sua gravidanza-zen : esercizi, tanto sport e meditazione: sono questi i segreti della gravidanza zen di Pippa Middleton. La sorella minore di Kate si prepara a dare alla luce il suo primogenito, arrivato dopo le nozze da sogno con il miliardario James Matthews. 35 anni e una vera e propria passione per lo sport, Pippa non ha voluto rinunciare a tenersi in forma nemmeno durante la gravidanza. Diversamente dalla Duchessa di Cambridge, che è stata costretta a rimanere ...

Pippa Middleton e i segreti della sua «gravidanza-zen» : Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Pippa Middleton e James Matthews, un anno di matrimonio Corpo e mente. Pippa Middleton sta affrontando le ultime ...

Terzo royal wedding : chi è Lady Gabriella Windsor che sposerà l’ex di Pippa Middleton : I fan della royal Family si preparano al Terzo matrimonio reale. Presto infatti Lady Gabriella Windsor sposerà il fidanzato, ex di Pippa Middleton. Bionda, di successo e altruista, Gabriella, detta Ella, è cresciuta fra le stanze di Kensington Palace ed è molto legata ai cugini William ed Harry. Su padre è Micheal Principe di Kent, cugino della Regina Elisabetta e suo fedelissimo consigliere. Per questo i suoi figli risultano 50esimi in linea di ...

Le nozze reali fanno tris - Lady Gabriella Windsor si fidanza : «È l'ex di Pippa Middleton» : Buckingham Palace ha annunciato che Lady Gabriella Windsor è ufficialmente fidanzata con Thomas Kingston. "Il principe e la principessa di Kent ? ha reso noto Buckingham...

Lady Gabriella Windsor si sposa. Lui è l’ex di Pippa Middleton : Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Chi non ha sognato, almeno un po’, nel vedere Harry d’Inghilterra dire «sì» alla sua Meghan Markle? Il matrimonio dell’anno, ormai, è storia, e mentre i fan della famiglia reale britannica si preparano a un altro ...

Pippa Middleton incinta : il suo segreto per non ingrassare in gravidanza : Pippa Middleton si prepara a diventare mamma per la prima volta e sta affrontando la gravidanza con la grinta di sempre. La sorella di Kate Middleton infatti è una patita di sport e, anche ora che è incinta, non ha voluto rinunciare ad un po’ di movimento fisico, per non ingrassare troppo e assumere una postura sbagliata. A svelarlo è stata lei stessa in un breve editoriale realizzato sulla rubrica Waitrose Weekend, in cui ha dato qualche ...

Pippa Middleton relax in Toscana con il pancione : Pippa Middleton con indosso un bikini rosso mostra il suo pancione al settimo mese negli scatti pubblicati in esclusiva mondiale sul settimanale Chi. Si tratta delle prime foto della Middleton in cui la sfoggia le sue forme arrotondate. Con lei, su un pontile di una località dell’Argentario in Toscana, anche il marito James Matthews. Pippa e James si stanno godendo qualche giorno di relax in Italia e ad un anno dal matrimonio e con la ...

'Che fisico!'. Pippa Middleton - incinta di 7 mesi - in bikini : mai vista così : Basterà dire che oltre alla presenza di molti personaggi famosi, del mondo dello sport e dello spettacolo, il tutto è costato circa 300mila euro. Ah, agli ospiti è stato anche chiesto di portare ben ...

“Che fisico!”. Pippa Middleton - incinta di 7 mesi - in bikini : mai vista così : È un’esclusiva mondiale quella ‘portata a casa’ dal settimanale Chi, che ha beccato Pippa Middleton, la sorella della duchessa di Cambridge, in bikini, al mare, in Italia. Ah, e soprattutto al settimo mese di gravidanza. Pippa è in vacanza con il marito, James Matthews, all’Argentario e i paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini l’hanno sorpresa in barca con una forma fisica smagliante. Bella, ...

