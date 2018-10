Piogge record nel sud della Francia | almeno 13 morti | situazione mai così grave dal 1891

Clima - resoconto estate 2018 : molte anomalie sull’Italia - Piogge record al Sud : Arrivano i dati ufficiali del NOAA, l’ente meteo-Climatologico più importante al mondo, relativi all’estate 2018. La stagione, dobbiamo dire abbastanza in enfasi in questo settembre, pare giunta alle battute finali, quindi corre d’obbligo coglierne i tratti salienti. Ricorderanno, i nostri affezionali lettori, una tendenza data in maggio da queste pagine, circa una possibile evoluzione di questa estate 2018. Considerammo allora, e molto in ...