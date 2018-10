Piccolo | no a privatizzazione Atac | servizio pubblico può funzionare bene

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “L’11 novembre No alladell’. Aderisco e sosterro’ come amministratore della Citta’ all’appello per il No contro una scelta che avvantaggerebbe solo i privati e penalizzerebbe i cittadini residenti nelle zone piu’ disagiate. Ilpuo’, come e’ gia’ accaduto in passato, ma e’ necessaria programmazione, controllo e continuita’ aziendale, e un management in grado di farl’”. “Tutto questo e’ mancato nel negli ultimi due anni e mezzo. Il mio sostegno al comitato ‘Mejo de No’ e’ una scelta convinta contro modelli ideologici che in tutta Europa si sono rilevati fallimentari”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria. L'articolo: no a...