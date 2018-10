Piazza Affari balza | ma banche caute dopo manovra Spread sotto 300

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 3,13% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 3,49%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Fincantieri : Effervescente il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,20%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a ...

Piazza Affari : Enel - quotazioni alle stelle : Ottima performance per il gruppo energetico , che scambia in rialzo del 3,50%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enel rispetto all'...

Piazza Affari : amplia l'ascesa IGD : Brilla IGD , che passa di mano con un aumento del 3,22%. L'andamento di IGD nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ancora in cerca del rimbalzo (16 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo più convinto rispetto a quello di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 03:42:00 GMT)

Geox - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Pressione sull' azienda delle scarpe che respirano , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,41%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Damiani : Affonda sul mercato la società che produce gioielli , che soffre con un calo del 2,68%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Damiani più ...