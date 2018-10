Peugeot 308 - La Tech Edition debutta in gamma

quattroruote

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo averla esposta allo scorso Salone di Parigi, laha diramato nuovi dettagli sulla 308. Già ordinabile in Italia, con prezzi a partire da 27.520 euro, la nuova serie speciale della segmento C francese si propone sul nostro mercato con una dotazione particolarmente completa nelle sette tinte carrozzeria Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Grigio Platinium, Grigio Artense, Nero Perla, Dark Blu e Bianco Madreperla.Solo diesel. Tutte le 308saranno spinte da un 1.5 BlueHDi da 130 CV omologato Euro 6d-Temp: i clienti potranno scegliere il tipo di carrozzeria, berlina o wagon, e la trasmissione, manuale a sei rapporti o automatica Eat8 a otto marce. Trattandosi di una versione pensata per mettere in mostra le ultime tecnologie, ladispone di serie di Adas, come il cruise control adattivo, e di accessori come il Visiopark 180 e il sistema ...