Petrolio | in calo a Ny a 71 | 37 dollari

Petrolio chiude in calo a 73 - 1 dollari : ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,39% a 73,17 dollari al barile.

Petrolio : in calo a Ny a 74 - 61 dollari : NEW YORK, 10 OTT - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,47% a 74,61 dollari al barile.

Petrolio in calo a 76 - 22 dollari : ANSA, - ROMA 4 OTT - Quotazioni del Petrolio in ribasso sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti cedono 19 centesimi a 76,22 dollari al barile. Il greggio arresta così la ...

Petrolio : in lieve calo - Wti a 72 - 13 dlr : ANSA, - ROMA, 26 SET - Prezzo del Petrolio in lieve calo dopo la fiammata in avvio di settimana che ha portato il Brent ai massimi da 4 anni sulla scorta delle sanzioni Usa per l'Iran: i contratti sul ...

Borse in calo per effetto dazi. Petrolio a 80 dollari - ai massimi dal 2014 : Le Borse europee aprono la settimana con segno negativo a poche ore dall'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa su 200 miliardi di dollari di importazioni di cinesi. Vendite sui titoli di Stato italiani...

Petrolio : in calo a Ny a 70 - 7 dollari : ANSA, - NEW YORK, 21 SET - Apertura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 70,77 dollari al barile , -0,49%, .

Petrolio : calo a 70 - 2 - attesa per Opec : ANSA, - ROMA, 21 SET - Prezzo del Petrolio in calo sui mercati in attesa delle mosse dell'Opec dopo che il presidente Usa Trump ha chiesto all'organizzazione, via twitter, di abbassare i prezzi per ...

Petrolio : chiude in calo a New York : WASHINGTON, 20 SET - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 70,80 dollari al barile , -0,45%, .

Petrolio : chiude in calo a New York poco sopra i 68 dollari : Quotazioni del Petrolio in calo a New York. Al Nymex in chiusura il Wti cede lo 0,22% a 68,84 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,20% a 77,93 dollari al barile.

Petrolio chiude in calo a 68 - 5 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 SET - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,46% a 68,59 dollari al barile.

Petrolio : in calo sotto i 70 dollari : ANSA, - ROMA, 13 SET - Quotazioni del Petrolio in calo dopo i rialzi degli ultimi giorni: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad ottobre cedono 46 centesimi e passano di mano a 69,91 dollari al ...

Petrolio chiude in calo a Ny a 67 - 7 dlr : ANSA, - NEW YORK, 7 SET - Il Petrolio chiude in lieve calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,04% a 67,75 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny a 67 - 7 : ANSA, - NEW YORK, 6 SET - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,37% a 67,77 dollari al barile.

USA - ancora un calo per le scorte settimanali di Petrolio : Teleborsa, - ancora un calo per le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...