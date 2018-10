Perché Sky E Dazn Sono Sotto Indagine AGCM?

DIEGO FUSARO : ECCO COME MI HANNO CENSURATO SU RAI 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Diego Fusaro “Gramellini e Mentana mi hanno censurato su Rai3”/ Video “interrotto collegamento Skype perchè..” : Lo sfogo di Diego Fusaro: "sono stato censurato su Rai3 da Mentana e Gramellini, mi hanno chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Diletta Leotta - dalle stelle di Sky alle stalle del Contadino : ecco Perché -TUTTE LE FOTO : di Marco Castoro Pantaloni superslim, gonne inguinali, scollature mozzafiato, bikini striminziti. Sempre. Anche quando la FOTO vorrebbe essere innocente, scattata in famiglia tra i bambini e i cani. ...

Ricerca : studio - ecco Perché i cani Husky hanno gli occhi blu : I meravigliosi occhi blu, spesso definiti ‘di ghiaccio‘, dei cani razza Husky, sono dovuti a una duplicazione del cromosoma 18 canino. A dimostrarlo uno studio effettuato sul Dna di oltre 6.000 quattrozampe, pubblicato su ‘Plos Genetics’ a firma di Adam Boyko e Aaron Sams di Embark Veterinary. Embark è una start up di genetica animale con sede a Boston e partner di Ricerca del Cornell University College of Veterinary ...

Governo - Boschi a Sky Tg24 : “Lega e M5S? Non andranno in crisi politica Perché affamati di poltrone e potere” : “Lega e M5S non andranno in crisi politica tra di loro, perché sono veramente affamati di poltrone, posizioni, ruoli di potere da gestire. Pur di arrivare lì sono disponibili a buttare giù qualsiasi rospo. L’unico rischio è che questo Governo possa implodere prima dei cinque anni perché non reggono le aspettative che hanno creato nel Paese, a cui non potranno rispondere con fatti concreti”. Così l’esponente del Pd Maria Elena Boschi ...

XFactor 12 - ecco Perché il rassicurante programma di SkyUno dovrebbe pensionarsi per un paio di anni almeno (e lasciare il posto a una sua variante) : A meno di non avere un account Twitter e di non seguire l’hashtag #XF12 (anzi, complimenti al team social del programma di SkyUno: bravi), il talent musicale, così com’è, non ha più molto senso. Un attacco doloroso, certo, ma è bene andare subito al sodo. Intendiamoci, si tratta di uno show estremamente rassicurante e la gente, si sa, ha un grande bisogno di essere rassicurata. XFactor è un appuntamento fisso, immancabile, ...

Ciclismo - a tutto Moscon : “i pugni li ho presi - non dati. Il Team Sky mi ha un po’ sacrificato. Il Tour? Una vergogna Perché…” : Il corridore del Team Sky è tornato a parlare dopo la lunga squalifica, facendo rivelazioni alquanto scottanti La squalifica di cinque settimane, subita per il tentato pugno a Gesbert durante il Tour de France, terminerà domani e permetterà a Gianni Moscon di partecipare sabato alla Agostoni e domenica alla Bernocchi. AFP/LaPresse Il corridore del Team Sky dunque si mette alle spalle un periodo complicato, costellato di critiche e accuse ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato Perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Antitrust su Sky e Dazn/ Le piattaforme hanno violato i diritti dei consumatori - ecco il Perché : Nel mirino dell'antitrst ci sono Sky e Dazn. Entrambe le piattaforme avrebbero creato messaggi poco chiari per poter raggiungere un maggior numero di clienti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:18:00 GMT)

Elisabetta Canalis figlia : ecco Perché non mostra mai il volto di Skyler : La figlia di Elisabetta Canalis: “ecco perché non mostro mai il volto di Skyler sui social network” Chi segue su Instagram Elisabetta Canalis lo sa bene: l’ex Velina di Striscia la notizia non mostra mai il volto della figlia Skyler Eva. La bambina avuta dal marito Brian Perri ha oggi tre anni e compare negli […] L'articolo Elisabetta Canalis figlia: ecco perché non mostra mai il volto di Skyler proviene da Gossip e Tv.