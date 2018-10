Perché gli italiani dovrebbero andare in vacanza in Finlandia

Tenerife - padre aggredisce un allenatore Perché non aveva messo il figlio. VIDEO : Momenti di follia alle Isole Canarie, in un campo di provincia alla periferia di Tenerife, nella cittadina di Arona. La classica discussione tra padre-allenatore, stavolta finita in rissa. Durante la ...

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...

Lodi - la protesta delle mamme : “Lavoriamo e paghiamo le tasse. Discriminazioni? Mio figlio chiede Perché e io non so rispondere” : Si sono radunate alle 8.30 del mattino, dopo aver portato i loro bambini a scuola, le mamme, italiane e straniere, che da giorni stanno protestando contro il regolamento del Comune di Lodi per l’accesso alle agevolazioni scolastiche. Una delibera che impone agli extracomunitari di presentare oltre all’Isee un documento del proprio Paese d’origine (spesso molto difficile da reperire), se non si vuole pagare la retta più alta. A ...

F1 - Vettel e quei ‘contatti’ con Lewis Hamilton : “non posso più dirgli che non ha le palle Perché…” : Il pilota tedesco ha parlato dei suoi rapporti con Lewis Hamilton, rivelando come si limitino ai week-end di gara Tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non c’è chissà che rapporto, i contatti tra i due piloti si limitano ai week-end di gara, dove condividono gli incontro con la stampa ed eventualmente la cerimonia del podio. Photo4/LaPresse Non potrebbe essere altrimenti per due rivali al titolo mondiale, che puntano su ogni ...

Meghan Markle e le altre : ecco Perché fare yoga con la propria madre da bambini rende adulti migliori : Contraddistingue la stessa nascita, il venire al mondo, l'inizio della vita con il primo vagito/respiro del neonato. Metaforicamente e inconsciamente lo yoga lo riproduce ogni volta che lo si pratica,...

Aida Yespica a “Vieni da me” - la venezuelana spiega la ‘separazione’ dal figlio : “ecco perchè non vive con me” : Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da Me’, nel programma di Caterina Balivo la bellissima venezuelana confessa il perchè suo figlio Aron non abita con lei in Italia Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da me’. La bellissima venezuelana parla della sua vita in Italia e della rottura con l’ex calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Aron. “Sono arrivata in Italia a 17 anni perché sognavo di lavorare nel mondo ...

Perché investire nell'uguaglianza di genere conviene anche all'economia : Le donne imprenditrici possono fare la differenza nel risollevare l'economia nazionale. A Lisbona la conferenza Women4Mediterranean ha illustrato i benefici della rimozione delle inuguaglianze di genere

'I bimbi di Lodi chiedono Perché non possono mangiare con gli amici. È un'apartheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Schumacher - la profezia di Minardi su Mick : Perché il figlio di Michael vincerà in F1 come il padre : Il futuro di Mick Schumacher , pilota e figlio del mitico Michael, ha inciso a caratteri cubitali il successo in Formula 1. Ne è certo il maestro nobile dei motori, Giancarlo Minardi , uno che in vita ...

I figli non riconosciuti alla nascita : "Diteci Perché ci hanno abbandonato" : Per la terza volta in dieci anni presentata una proposta per i figli adottivi che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. Parla la responsabile del comitato promotore. di Gabriella Persiani

Perchè le borse mondiali crollano? I colpevoli sono anche gli ETF aperti da molti investitori : Tra le ragioni alla base del crollo delle borse di tutto il mondo , c'è, in posizione preponderante, la guerra commerciale tra Usa e Cina. Ma non si tratta solo di questo. il forte ribasso dell'...

Perché limitare il colesterolo e non gli zuccheri se abbiamo il colesterolo alto? : “Dottore ma tutte queste uova non saranno causa di un aumento del colesterolo?” non riesco neanche a contare le volte in cui...

Gli Usa si allontanano dal Papa : Rod Dreher svela Perché : Non credo che esista un luogo 'sicuro' per vivere la fede, per sfuggire completamente alle sfide della vita nel mondo post-cristiano. Ma credo che noi laici dovremmo esplorare nuovi modi di vivere la ...

"Ad Ulisse parlo dei rastrellamenti degli ebrei Perché gli abissi della Storia - se dimenticati - possono ritornare” : Parlare di memoria e far comprendere quanto è accaduto è un esercizio difficile, ma i risultati saranno però visibili domani sera alle 21e 25 su Rai Uno, grazie alla puntata di Ulisse: il piacere della scoperta. Si intitola "Viaggio senza ritorno" ed è il modo in cui la Rai e tutte le persone che lavorano al programma, hanno deciso di ricordare il 75esimo anniversario della deportazione degli ebrei di Roma.Nel corso ...